Napoli Est. Il Tavolo Permanente della Memoria Partigiana

Comunicato stampa della sezione ANPI Aurelio Ferrara di Napoli Est. Sezione già sanzionata dalla segreteria nazionale Anpi per il dissenso al riarmo e al sostegno al criminale al governo ucraino.

Stamane il Consiglio della VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio) ha approvato alla unanimità la istituzione del Tavolo Permanente sulla Memoria Partigiana.

Insieme alle altre associazioni antifasciste avremo una nostra sede permanente e coordineremo tutte le lotte e attività sul nostro territorio.

Noi siamo rispettati, stimati , riconosciuti da popolo che diede avvio alle gloriose QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI, guidati dal partigiano Aurelio Ferrara, del cui nome siamo onorati di fregiare le nostra sezione.

Ai sedicenti antifascisti da tastiera o da corona di alloro, lasciamo le loro spoglie stanzette.

Sezione ANPI NAPOLI EST

2 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO