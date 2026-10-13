Selfie: al Civico 7 Liberato la pellicola di Agostino Ferrente girata a Rione Traiano

Da ottobre a novembre – presso gli spazi del nostro Civico 7 Liberato, in Piazza Museo sotto i portici della Galleria Principe di Napoli – il cinema entra nel percorso di lotta che attraversa la città e che come collettivo e spazio liberato stiamo portando avanti da oltre due anni.

Un cineforum nel segno dell’antagonismo controculturale per una Napoli da sottrarre alla rendita e alla trasformazione capitalistica delle metropoli, sempre più vetrine per turisti e investitori.

Tre film indipendenti e poco conosciuti (soprattutto dalle giovani generazioni) per interrogare ciò che questa trasformazione tende a cancellare: “Selfie” di Agostino Ferrente, “Napoli, Napoli, Napoli” di Abel Ferrara, “Le occasioni di Rosa” di Salvatore Piscicelli.

In una città ormai preda di un turismo dissennato e selvaggio, soffocata dalla speculazione, saccheggiata dalle privatizzazioni, disciplinata dal manganello e dalla repressione, disgregata dalla progressiva riduzione degli spazi di confronto e socialità.

In una metropoli sempre più risonanza di una civiltà occidentale violenta, individualista e omologata dal degrado mercantile; degrado che ha annichilito la creatività, il pensiero critico e l’arte trasformandole in miseri coefficienti di intrattenimento e profitto, fare cultura significa anche organizzarsi, prendere parola e costruire conflitto.

Per questo portiamo il cinema dentro la lotta. Come pratica di controcultura, memoria e riappropriazione collettiva degli spazi.

Dunque Giovedì 15 ottobre si parte, con inizio alle 18:30, per questa minirassegna su Napoli e i suoi territori urbani, mentali ed emotivi. Proietteremo “Selfie”, pellicola tosta e coinvolgente, suggestiva e sconcertante di Agostino Ferrente.

Girato interamente con un cellulare, il film racconta attraverso gli occhi di due giovani del Rione Traiano (Alessandro, un barista; Pietro, aspirante barbiere) l’omicidio di Davide Bifolco, loro amico, ucciso da un carabiniere il 5 Settembre 2014.

La vicenda individuale diventa così il punto di osservazione su una periferia segnata dal degrado, dalla marginalizzazione e dalla violenza poliziesca, dentro una metropoli sempre più diseguale e subordinata alle logiche della valorizzazione capitalistica.

Seguirà un dibattito, cui interverrà Salvatore Cosentino, attivista dell’area flegrea. In chiusura non mancheranno i nostri consueti momenti di convivialità. Vi aspettiamo numerosi.

Prossime date: 5 Novembre “Napoli Napoli Napoli“. 19 Novembre “Le occasioni di Rosa“. Per entrambi i film non mancheranno ospiti di eccezione. Seguiteci, diffondete, partecipate.

Civico 7 Liberato

13 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO