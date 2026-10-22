Fisciano (SA). Gli studenti si uniscono ai trasportatori e bloccano l’autostrada

Gli studenti a Salerno si uniscono alla lotta dei trasportatori contro il carovita.

Mentre in Campania la situazione diventa sempre più grave, con supermercati e pompe di benzina vuoti, di fronte alla mobilitazione di autotrasportatori e lavoratori contro carobenzina e carovita, a cui il governo sta rispondendo unicamente sul piano repressivo con fermi e denunce, anche dalle università arriva un segnale forte.

Mentre UniOr e la Federico II sono occupate, oggi alla sede di Fisciano dell’UniSalerno si è tenuta una partecipatissima assemblea studentesca che ha raccolto la spinta alla mobilitazione e, dopo un corteo interno al campus, è andata a bloccare l’autostrada. Le mobilitazioni di studenti e lavoratori contro guerra e carovita si rafforzano vicendevolmente verso lo sciopero generale del 30 ottobre.

22 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO