Bologna. Anno nuovo, vecchi manganelli! Base Rossa sotto sgombero!

Questa mattina Bologna si sveglia ancora una volta coi blindati in strada per eseguire uno sgombero.

In Via Filippo Re la forza pubblica è impegnata a sgomberare Base Rossa Studentesca, la spazio universitario lasciato vuoto da Unibo e occupato da Cambiare Rotta Bologna per sollevare la questione degli spazi.

Unibo è un delle più grandi aziende in regione, e diciamo azienda perché si comporta come un attore privato rifiutando il suo ruolo sociale.

