Bologna. Stop omicidi sul lavoro, serve una legge. Martedi incontro con i familiari di Luana D’Orazio

Il 6 dicembre saranno passati 16 anni dalla strage della ThyssenKrupp, saranno quattro mesi dalla strage della Stazione di Brandizzo, sarà un altro giorno in cui un lavoratore o una lavoratrice uscirà di casa per non ritornare. In Italia la morte sul lavoro porta a qualche conseguenze legale seria solo nei casi più feroci come la ThyssenKrupp, il cui amministratore delegato sta scontando 5 anni di carcere per omicidio colposo”. In molti altri casi le pene non arrivano mai o sono irrisorie e quindi non servono da deterrente.

Per questo insieme a tante altre realtà politiche e sociali stiamo raccogliendo le firme per una legge d’iniziativa popolare per introdurre il reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro, per intervenire nei vuoti legislativi lasciati intenzionalmente a favore di padroni che causano la morte di chi lavora. Sappiamo che dentro questo Parlamento i temi fondamentali del lavoro non hanno cittadinanza, per questo dobbiamo costruire costantemente pressione politica usando anche lo strumento delle leggi di iniziativa popolare.

L’abbiamo fatto con il salario minimo, la cui discussione è stata archiviata da un Parlamento sordo e che noi riporteremo in discussione con 70mila firme per un vero salario minimo a 10 €/ora indicizzati all’inflazione. Dobbiamo farlo anche con gli omicidi sul lavoro, concludendo in questi mesi la campagna di raccolta firme.

Per discuterne, per organizzarci, ci vediamo mercoledì 6 dicembre alle ore 19 presso il centro CostArena.

6 dicembre – Stop omicidi sul lavoro! – Assemblea pubblica per la legge di iniziativa popolare

Costarena, via Azzo Gardino 48 Bologna, ore 19

con interventi di:

Alberto Orlandi, compagno di Luana D’Orazio, uccisa sul luogo di lavoro

Domenico Conte – Unione Sindacale di Base

Carlo Soricelli – Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro

Paolo Rizzi – Potere al Popolo Bologna

Andrea Scagliarini – Rifondazione Comunista Bologna

Ciro Rinaldi – Sinistra Unita Bologna

Unione Popolare Bologna, Potere al Popolo Bologna, Rifondazione Comunista Bologna, Sinistra Unita Bologna

