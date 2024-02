Bologna. Comune e questura “monitorano” ogni iniziativa potenzialmente sgradita

Riceviamo e pubblichiamo …il clima (non metereologico) è questo.

Gentilissime, Gentilissimi

la Questura ha istituito un punto settimanale, con la Capo di Gabinetto del Comune di Bologna, per verificare di volta in volta se nella programmazione delle sale comunali, sale civiche, biblioteche, e altri spazi, vengono programmate iniziative che possono essere rilevanti dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico, o comunque, da tenere monitorate (es. presentazione di libri con personaggi di rilievo nazionale, eventi che trattano temi di particolare sensibilità, ecc.);

Pertanto, siamo a richiedervi, cortesemente, la vostra programmazione settimanale, dal 19 febbraio 2024 al 25 febbraio 2024 compresi, degli eventi aperti al pubblico.

Abbiamo necessità di ricevere le vostre risposte, per fare successivamente l’inoltro, entro mercoledì 15 febbraio 2024 entro le ore 12,00.

Per chiarimenti possiamo sentirci telefonicamente.

Si ringrazia per la collaborazione

Barbara Passini

Ufficio Reti, Lavoro di Comunità e Cultura

*

Quartiere Borgo Panigale-Reno

Ufficio reti San Donato San Vitale

….Al Gabinetto del Sindaco:

ci è arrivata una richiesta di aggiornamento settimanale di tutte le iniziative/attività che si realizzano nelle sale comunali e nelle Case di Quartiere.

A questo proposito abbiamo pensato, per agevolarvi, di predisporre un file in Drive (che vi condivideremo in fondo) in cui indicare:

– solo per la prima volta: le attività a regime utili anche a noi per avere contezza delle attività in programma.

– settimanalmente: attività e iniziative ulteriori, sottolineando se possono essere rilevanti dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico (es. eventi che trattano temi di particolare sensibilità, presentazione di libri/eventi con personaggi di rilievo, ecc…)

Link al Drive per la compilazione:

Casa di Quartiere Frassinetti: clicca qui

Casa di Quartiere Ruozi: clicca qui

Casa di Quartiere Scipione dal Ferro: clicca qui

Casa di Quartiere Italicus: clicca qui

Casa di Quartiere Pilastro: clicca qui

Casa di Quartiere Croce del Biacco: clicca qui

Casa di Quartiere Cà Solare: clicca qui

Casa di Quartiere Graf: clicca qui

Un caro saluto

*

….dove si dimostra ancora di più lo zelo forcaiolo e da pensiero unico che informa ormai tutti i livelli degli organi istituzionali cittadini, dai più alti ai più bassi.

