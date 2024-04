Modena. Vergognoso attacco della Lega alla manifestazione del 25 Aprile

Prendiamo parola in merito alla strumentalizzazione che la Lega sta facendo rispetto alla manifestazione del 25 Aprile.

Durante la nostra presenza nelle piazze di Modena abbiamo sempre ribadito che essere antifascisti significa lottare, contro tutte le intolleranze, soprusi e regimi di apartheid come quello che vige attualmente in Israele. Non riconoscere questo, nonostante documentato da organizzazioni come Amnesty International o dai responsabili dei diritti umani dell’ONU, conferma la natura discriminatoria di questa organizzazione politica e la continua negazione del valore dell’antifascismo e della lotta partigiana, come parte fondante ed integrante della nostra Costituzione.

Non a caso si continua a tollerare i saluti fascisti come quello di Acca Larentia, come omaggio diretto alle leggi razziali in Italia che produssero la deportazione degli ebrei, dei rom e dei sinti, dei testimoni di Geova, dei rappresentanti sindacali, dissidenti politici, disabili, omosessuali. Essere per la libertà religiosa e dunque garantire che i fedeli e seguaci della religione ebraica si sentano al sicuro nelle nostre città ed in tutta Europa, è il modo autentico di essere contro l’idea che ha prodotto il Sionismo. Ovvero che solo uno stato teocratico e quindi solo per i popoli di religione ebraica, come quello d’Israele, sarebbe in grado garantire questa sicurezza, mantenuta ed imposta attraverso la cacciata e distruzione del popolo palestinese.

“Soluzione finale” oggi attuata a Gaza ma eseguita indiscriminatamente da oltre 78 anni anche nei territori occupati.

L’attacco strumentale attuato degli esponenti della Lega è smentito dagli interventi che il 25 aprile hanno ricordato l’affratellamento religioso tra le tre religioni bibliche: quella musulmana, quella ebraica e quella cristiana che dovrebbero rappresentare il legame con la pace di quei territori. Testimonianza riscontrabile anche grazie alla loro pubblicazione documentata nel servizio realizzato dalla redazione di Alkemia Word su: https://www.youtube.com/watch?v=5pKYtcXZSyc

Pertanto nessun incitamento all’odio razziale o religioso.

Questo in verità è stato usato strumentalmente dagli esponenti della Lega per coprire il massacro in atto a Gaza, che ormai i popoli del mondo hanno compreso sino in fondo.

Prova è l’attacco portato, per fini elettorali, anche all’on. Ascari. A lei va comunque riconosciuta la limpidezza della sue posizioni in difesa dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Gli stessi espressi il 25 aprile durante il corteo, nel ricordo della lotta partigiana.

