Roma. Militarizzato un quartiere periferico per impedire assemblea e festa popolare

Ieri a Quartaccio, quartiere popolare della periferia nord di Roma, decine di agenti della polizia municipale hanno impedito lo svolgimento dell’iniziativa Quartaccio Edition che prevedeva una assemblea e poi una festa popolare nel quartiere.

Le motivazioni addotte appaiono strumentali sia per l’orario dell’intervento poliziesco (le 19.30 quando doveva iniziare l’assemblea) che per le giustificazioni (qualcuno ha telefonato ai vigili per protestare). Resta il segnale inquietante e inaccettabile di un intervento “istituzionale” che si manifesta solo in termini coercitivi in quartieri della periferia invece completamente abbandonati dalle istituzioni.

Il senso della Quartaccio Edition, era proprio questo, declinandolo in quel “Roma siamo noi” che intende ridare identità, riscatto e coesione sociale proprio alle periferie della Capitale. E sta riuscendo a farlo anche e soprattutto con i giovani proletari dei quartieri, ma forse è proprio questo che le istituzioni temono.

Il senso dell’iniziativa così viene spiegato dagli organizzatori (Asia, coordinamento di lotta per la casa, Noi restiamo, Osa):

“Roma non è solo il centro storico. Non è solo vetrine, monumenti, centri commerciali e uffici. Roma è anche la sua “periferia”. È Torre Maura, San Basilio, Ponte di Nona, Quartaccio, Magliana, Primavalle, Valle Galeria e tanto altro.

Con i loro abitanti e l’eterna lotta contro disoccupazione, precarietà, assenza di servizi, carenza di trasporti, degrado urbano, inquinamento, devastazione ambientale, assenza di offerta culturale e musicale, abbandono delle istituzioni.

Dire che Roma Siamo Noi significa rifiutare la dicotomia tra centro e periferia e ripensare una città diversa, a partire dagli interessi, dalle aspettative e dalle idee di chi la vive, dal I al XV municipio.

L’anno scorso Roma Siamo Noi ha portato nelle strade di San Basilio la musica e la cultura troppo spesso negate alle borgate e ai quartieri popolari. In quest’anno, ancora più difficile per quei quartieri, Roma Siamo Noi torna nelle strade, a partire da Quartaccio (giovedì 17 settembre), San Basilio e Valle Galeria (a breve i dettagli…), in attesa delle prossime tappe”.

