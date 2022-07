Roma. I disagi di Ponte Galeria sono il fallimento delle istituzioni

Un incidente frontale sul ponte cavalcaferrovia di ponte galeria ha causato la chiusura della strada.

Una macchina è finita sul piccolo marciapiede utilizzato dai pedoni che attraversano il ponte.

Un marciapiede privo di cordoli o protezioni di alcun tipo dove passano ogni giorno tantissimi residenti. Fortunatamente in quel momento e in quel punto non transitava nessuno…

Disagio per i pedoni ma anche per gli automobilisti, che per oltrepassare il ponte devono fare il giro di tutta la Valle Galeria.

Qui non c’è solo la mancanza di alternative, date dalla mancata realizzazione del progetto del ponte cavalcaferrovia che collegherebbe il piano di zona B39 da Via Allievi a Via della Magliana, ma c’è anche la mancanza di attenzione per tutti i cittadini di questa periferia sempre più abbandonata.

La soluzione è la realizzazione del ponte fermo in conferenza di servizi, serve un accelerazione sull’iter, nel progetto e previsto anche un passaggio pedonale in sicurezza e due corsie per il passaggio dei mezzi.

La zona è densamente popolata e continua a ricevere famiglie con il completamento di nuovi edifici e verrà ancora di più incrementata con il nuovo progetto privato che entro 3 anni verrà completato in zona ex vetreria.

Pertanto, il ponte diventa essenziale per evitare di abitare in una trappola per topi, ci sono dei programmi in corso perché questa opera “MITOLOGICA” venga finalmente realizzata.

Inoltre, tra le opere che dovranno partire entro un anno, il rifacimento del manto stradale di via Ponte Galeria e tratto via Malagrotta, che va assolutamente messa in sicurezza (si circola a centro strada).

Dovrebbe partire anche la conferenza dei servizi di due rotatorie su via della Magliana, una a carico consorzio, una a carico della Regione, ed alcune opere idrauliche.

C’è tanto da fare.

