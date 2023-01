Roma. Picchetto anti-sgombero alle case di via Volontè

Questa mattina picchetto anti-sgombero in via Gian Maria Volentè, per opporci allo sgombero di 30 famiglie.

Intanto la Regione e il Comune non fanno nulla per fronteggiare l’ondata degli sfratti e degli sgomberi che si abbatte incessantemente in questa Regione.

Servono maggiori investimenti per l’edilizia residenziale pubblica e non la dismissione del patrimonio pubblico come sta avvenendo sia in centro a Garbatella e Testaccio che in periferia San Basilio, Tufello, con la messa all’asta delle case Ater.

Continuiamo ad opporci a questa politica predatoria e pretendiamo case per tutti.

#stopsfratti #stopsgomberi #casapertutti

17 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO