Roma. Giornata di agitazione nelle scuole per abolire l’Alternanza

BASTA OMICIDI: ABOLIRE I PCTO SUBITO!

20 e 21 gennaio giornate di agitazione studentesca nazionale: a Roma 30 istituti in protesta

È passato ormai un anno dalla tragica morte di Lorenzo Parelli e come ci aspettavamo non è cambiato nulla per noi studenti.

Il Ministro Valditara, come tutti i governi che si sono succeduti in questi anni, ha confermato e anzi rilanciato il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro (parlando anche di Pcto per i ragazzi disabili…), dimenticandosi degli “omicidi di scuola” di Lorenzo come di Giuseppe e di Giuliano, al quale è stato negato addirittura il risarcimento alla famiglia.

OSA lo dice ormai da anni: l’alternanza scuola lavoro è MORTE e SFRUTTAMENTO e va ABOLITA, per questo il 20 gennaio saremo in 30 scuole di Roma, per ricordare i nostri coetanei morti a causa di questo sistema fatto di insicurezza sui posti di lavoro e inutile per il futuro lavorativo delle nuove generazioni.

L’agitazione nelle scuole continuerà il 21 gennaio in tutta Italia, partecipando anche alle manifestazioni indette contro l’Alternanza scuola-lavoro.

Non dimentichiamo i nostri morti e non perdoniamo.

OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa

