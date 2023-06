Roma. Stadio della Roma. “L’assessore Veloccia non dimentichi il dialogo democratico”

“Ogni dichiarazione dell’Ass.re Maurizio Veloccia è per noi una occasione per ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la reale volontà di questa giunta è di portare avanti a tappe forzate un progetto tanto inaccettabile nella prevista localizzazione quanto costoso per le tasche dei cittadini di tutta Roma” – dichiarano i cittadini delle associazioni territoriali contrarie al progetto stadio a Pietralata, che poi proseguono – “L’Assessore ha difatti già deciso “di avviare e completare in tempo piuttosto ristretto” il Dibattito Pubblico, sancendo pertanto l’inutilità di un momento dell’iter, che invece dovrebbe essere dedicato al dialogo, alla condivisione e all’ascolto delle istanze dei cittadini e delle Associazioni del 2° e del 4° Municipio. Un modo per rimancare la distanza siderale che divide la politica comunale e municipale dai cittadini.

Un vero vulnus democratico che riteniamo estremamente grave” “Cogliamo l’occasione per informare l’Assessore, il Sindaco, i Municipi e l’AS ROMA, che procederemo a contestare al Tar la Delibera di Pubblico Interesse approvata il 9 maggio (pubblicata il 6 giugno) e qualsiasi altro documento verrà prodotto; che ci opporremo in ogni sede riterremo opportuna e sino all’ultimo grado di giudizio, per impedire gli eventuali espropri o allontanamenti che riguarderanno le famiglie abitanti e residenti nell’area individuata, sia perpetrate dal Comune o da terzi, e che difenderemo attraverso la condivisione, la conoscenza e la partecipazione il Parco di Pietralata che spetta ai cittadini.

“E’ giunto il momento di smascherare la finzione delle dichiarazioni ambientaliste e ecologiste di questa giunta e dei suoi rappresentanti che con la scusa della lotta all’inquinamento adottano azioni liberticide ed economicamente svantaggiose per i cittadini, salvo poi condannare alla cementificazione 14 ettari di verde pubblico, sacrificandoli sull’altare della speculazione edilizia e di interessi privati .

NO ALLO STADIO – SI AL PARCO

Comitato Popolare Monti di Pietralata; circolo Arci Pietralata; Comitato Riapriamo Villa Blanc; Comitati di quartiere Tiburtino Nord e Pietralata; Comitato cittadino Pietralata Tiburtino; Comitato di quartiere Torraccia; Rete civica Cittadinanza Attiva; Parco Andrea Campagna; Comitato Stadio di Pietralata no grazie; No Stadio Lanciani Nomentana; Coordinamento contro “Le mani sulla città”.

