Roma. No alla ZTL. Assemblea pubblica venerdi per organizzarsi sui territori

Giovedì scorso a via Flavio Stilicone, nonostante la pioggia, si è tenuta un’assemblea molto partecipata per discutere come opporci alla ZTL, che ha visto molte persone fermarsi a discutere, a ritirare materiale per la propaganda e prendere contatti con i presenti. Abbiamo quindi pensato di rilanciare per un’altra assemblea venerdì prossimo, 23 giugno alle ore 19.

Come ormai da più di un mese hanno ripetuto le migliaia di persone che vivono e lavorano in questa città, l’installazione dei varchi per la nuova fascia verde è una gigantesca speculazione che rischia di affossare ancora di più le condizioni già invivibili della nostra città.

A fronte delle proteste dei cittadini, l’amministrazione cittadina ha proposto alcune deroghe che sono ancora in attesa di conferma. Questo ci dimostra che la lotta paga, che possiamo e dobbiamo andare avanti finché questa delibera non venga ritirata.

Pensiamo che la responsabilità della crisi climatica non possa ricadere sempre su chi non può fare a meno di spostarsi per andare a lavoro, su chi si prende cura di figli, genitori anziani o persone non autosufficienti.

Organizziamoci attraverso un’assemblea pubblica per fare il punto sulla ZTL e come portare avanti la mobilitazione!

Assemblea pubblica: venerdì 23 giugno ore 19:00, via Flavio Stilicone

21 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO