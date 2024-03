Roma. Protesta per il convegno della “Sinistra per Israele”

Un appuntamento è stato fissato per martedi 19 marzo al largo dello Scoutismo a Roma per protestare contro il convegno della “Sinistra per Israele”.

“Di fronte al genocidio del popolo palestinese non è più possibile accettare le complicità con lo stato sionista di Israele” scrive il comunicato di convocazione dell’iniziativa che sta circolando in rete.

Martedì 19 verrà lanciato il manifesto della “la sinistra per Israele” che continua a legittimare lo stato di Israele e la politica di occupazione che viene perpetrata da oltre 75 anni e che prova a sdoganare “a sinistra” il sionismo, una posizione colonialista vergognosa che oggi si pone in perfetta continuità con le scelte guerrafondaie del parlamento italiano e di tutte le forze politiche, dal PD al M5S al centrodestra, di sostenere Israele e di fare entrare definitivamente l’Italia in guerra nel Mar Rosso, dopo anche la continuazione dell’invio di armi in Ucraina.

“Continuiamo a sostenere la resistenza palestinese. Fermiamo il genocidio in Palestina. Per questo saremo martedì 19 h 18 a largo dello Scoutismo. Non ci sarà pace finché ci sarà occupazione. Boicottiamo Israele e i suoi complici. Fermiamo l’invio di armi e di uomini per le guerre dell’occidente e della Nato”.

Foto di Patrizia Cortellessa

18 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO