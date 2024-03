Roma. Campagna per gli 80 anni di via Rasella, Ascanio Celestini tra gli invitati

Come da qualche anno a questa parte, la Roma Antifascista si prepara a ricordare l’attacco partigiano all’occupante nazifascista di via Rasella datato 23 marzo 1944 con una serie di eventi a cavallo della ricorrenza.

Tra gli altri, da segnalare la presenza di Ascanio Celestini nella serata intitolata “Dialoghi su una storia partigiana” che si terrà mercoledì 20 marzo presso il Circolo GAP di via dei Sabelli 23 (San Lorenzo), serata impreziosita dalla presenza della storica Ilenia Rossini.

Di seguito, il lancio del programma delle iniziative.

*****

1944-2024. VIA RASELLA, ORGOGLIO PARTIGIANO!

Sono passati 80 anni dall’attacco partigiano di via Rasella, realizzato dai Gruppi d’Azione Patriottica romani contro il reggimento di polizia nazista “Bozen”, e mai come oggi è fondamentale ricordarne l’impatto decisivo avuto per la Resistenza partigiana a Roma e in tutta Italia.

Da molti anni questo evento storico è stato oggetto di una narrazione tossica fatta a colpi di revisionismo e in nome di quella “memoria condivisa” di riappacificazione tra repubblichini e partigiani, nonché di una retorica vittimistica verso i 335 martiri delle Fosse Ardeatine, che ha provato a nascondere il portato storico della Resistenza.

Nel tempo, tale operazione ha trovato piena legittimazione politica da parte delle istituzioni e dei partiti di ogni “colore”.

Ma il punto più basso di questa operazione si manifesta forse oggi, con il governo più a destra della storia repubblicana che intende cancellare pezzo per pezzo la Storia partigiana di questo paese.

È in questo senso che vanno lette le affermazioni che sminuivano la pericolosità e la ferocia degli occupanti nazisti da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa un anno fa, o la volontà di chiudere il Museo della Liberazione di Roma e di aprirne uno per i “martiri” delle Foibe.

Nell’anno dell 80° anniversario, ricordare la Storia di via Rasella e della Resistenza è un dovere per gli antifascisti e le antifasciste della città.

Quest’anno, però, ricordare l’operazione di Via Rasella ha un significato in più: rivendicare il contributo fondamentale svolto dai Partigiani nella lotta di liberazione in Europa dal nazifascismo vuole anche essere un momento per ribadire la funzione che storicamente ha avuto la Resistenza, ieri come oggi, in quanto pratica quotidiana necessaria per cambiare il mondo.

In questo senso, ricordare l’azione eroica di via Rasella è per noi un modo per sostenere la più grande resistenza a cui assistiamo oggi, ossia quella del popolo palestinese.

Pertanto, per noi il 23 marzo segna inevitabilmente l’inizio di un percorso che deve portare tutta la Roma Antifascista verso un 25 Aprile di lotta e di Resistenza contro il fascismo, ma anche contro il sionismo e la presenza dei suoi simboli nelle piazze della Resistenza, romana come del resto del paese.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA:

– mercoledì 20 marzo, ore 18:30, “Dialoghi su una STORIA partigiana”, con Ascanio Celestini e la storica Ilenia Rossini, presso il Circolo GAP (via dei Sabelli 23, ingresso con tessera ARCI).

– sabato 23 marzo, ore 15:00, “ORGOGLIO PARTIGIANO”, ricordo dell’azione partigiana in Via Rasella (angolo via del Boccaccio).

– sabato 23 Marzo, dalle ore 19:30, “La festa dei GAP!”, serata di canzoni e stornelli popolari romani con Filuccio e Fattacci, presso il Circolo GAP (via dei Sabelli 23, ingresso con tessera ARCI).

15 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO