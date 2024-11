No al giubileo della corruzione

Ultime notizie dall’amministrazione Gualtieri.

Che il Giubileo fosse una scusa per pochi per arricchirsi a spese di tutti, lo sapevamo già. Che la giunta Gualtieri fosse al centro di un meccanismo speculativo di proporzioni ecumeniche, non era un mistero. Ma a quanto pare non c’è limite al peggio.

È notizia di oggi che gli uffici del Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Roma sono finiti al centro di un’indagine che riguarda i recenti appalti per il rifacimento del manto stradale. Le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture.

Secondo quanto pubblicato da Repubblica, l’imprenditore privato incaricato dei lavori ha pagato mazzette e offerto posti di lavoro ai figli di alcuni funzionari perché chiudessero un occhio sul controllo dei materiali. Coinvolti anche due agenti della Polizia Stradale.

Insomma, un altro stratagemma per trasferire denaro dei contribuenti nelle tasche delle imprese private, e ora anche in quelle dei funzionari corrotti.

Denaro di cui avremmo urgente bisogno per affrontare i bisogni di una città in crisi sociale, abitativa, ambientale e di trasporti.

Contro l’appropriazione e lo sperpero delle risorse pubbliche, contro il modello Gualtieri di città per ricchi e speculatori, rilanciamo la mobilitazione del 7 dicembre in Campidoglio.

