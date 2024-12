Bretella Cisterna-Valmontone: eppur si può fermare!

Pensavano fosse una macchina perfetta, inattaccabile, invincibile … per fortuna non è così. Dopo mesi di articoli dei giornali a libro paga, enunciazioni mirabolanti e tre assemblee farsa convocate a giochi fatti, la macchina si è inceppata. Grazie ad un articolo di Latina Tu, da sempre sensibile ai temi ambientali, siamo venuti a conoscenza del temporaneo blocco degli espropri. Il Tar del Lazio, sezione di Latina ha accolto l’istanza di annullamento dell’esproprio dei beni di una azienda agricola, fissando la trattazione collegiale al 18 dicembre 2024. Le tesi dei legali ricalcano quelle che i nostri Comitati hanno portato avanti per anni. In breve i legali si sono appellati all’eccesso di potere degli Enti, illegittimità del vincolo dell’esproprio ed incostituzionalità dell’esproprio.

Ma non finisce qui. Molti sono stati gli errori di progettazione che si sono rivelati solo durante gli espropri e verificati sul campo, avranno sicuramente un contraccolpo finanziario sull’opera. Strade non rilevate, ingressi di edifici ignorati, aziende agricole tagliate a metà a cui aumenteranno esponenzialmente i costi di gestione, strade comunali snobbate, ecc … Queste anomalie sono state rilevate sia nel Comune di Cisterna di Latina che in quello di Velletri, chissà cosa ci riserverà Cori. In particolare a Giulianello l’Astral dovrà fare i conti con un bene demaniale. Non menzioniamo poi le decine di case sfiorate dalla Bretella, il cui valore è irrimediabilmente crollato.

A tutto ciò aggiungiamo la probabile distruzione del sito dei Martiri di Pratolungo. Se ciò fosse vero sarebbe una ferita inguaribile alla storia, all’etica ed al rispetto verso quelle persone che hanno dato la propria vita per costruire una Repubblica Democratica e Antifascista.



Comitato No Bretella Cisterna-Valmontone

Comitato No Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera

14 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO