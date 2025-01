E’ morta la compagna Maria Lucentini “Cristina”

Si è spenta a Roma la compagna Maria Lucentini da noi tutti conosciuta come Cristina. Una proletaria combattiva che abbiamo conosciuto e con cui siamo cresciuti nella lotta per il diritto alla casa.

Per Cristina la lotta per l’emancipazione è proceduta a 360° gradi allargandosi a quella per il lavoro e dell’indipendenza economica delle donne e poi nei quartieri popolari della periferia romana.

Cristina ha contribuito alla nascita e alla crescita dell’Asia-Usb. Ha sempre avuto una grande determinazione, anche nei molti momenti difficili della propria vita.

Cristina ci ha lasciato a 78 anni dopo aver combattuto con la malattia, ma a testa alta, come sempre.

Ciao Cristina, che la terra ti sia lieve.

