Roma. Dal Campidoglio alla Regione, nessuna indulgenza per il “modello Giubileo”

1ยฐ marzo, ore 10:00, corteo Metro Garbatella – Regione Lazio, poi nel pomeriggio spostamento al Quarticciololo

๐‘ฐ๐’ 7 ๐’ ๐’Š๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’† ๐’‚๐’ƒ๐’ƒ๐’Š๐’‚๐’Ž๐’ ๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’•๐’ ๐’Š๐’ ๐‘ช๐’‚๐’Ž๐’‘๐’Š๐’ ๐’๐’ˆ๐’๐’Š๐’ ๐’๐’‚ ๐’—๐’๐’„๐’† ๐’ ๐’†๐’๐’๐’† ๐’•๐’‚๐’๐’•๐’† ๐’—๐’†๐’“๐’•๐’†๐’๐’›๐’† ๐’„๐’‰๐’† ๐’๐’ˆ๐’๐’Š ๐’•๐’†๐’“๐’“๐’Š๐’•๐’๐’“๐’Š๐’, ๐’”๐’Š๐’๐’ˆ๐’๐’๐’‚๐’“๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’†, ๐’”๐’•๐’‚ ๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’๐’ ๐’ ๐’‚๐’—๐’‚๐’๐’•๐’Š ๐’ ๐’‚ ๐’•๐’†๐’Ž๐’‘๐’. ๐‘ต๐’† ๐’”๐’Š๐’‚๐’Ž๐’ ๐’–๐’”๐’„๐’Š๐’•๐’Š ๐’“๐’‚๐’‡๐’‡๐’๐’“๐’›๐’‚๐’•๐’Š, ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’†๐’Ž๐’†, ๐’†๐’ ๐’๐’“๐’‚ ๐’†ฬ€ ๐’๐’†๐’„๐’†๐’”๐’”๐’‚๐’“๐’Š๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’Š๐’๐’–๐’‚๐’“๐’† ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’†๐’Ž๐’† ๐’‚ ๐’Ž๐’๐’ƒ๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’‚๐’“๐’„๐’Š.

๐‘ณโ€™๐’๐’”๐’”๐’†๐’”๐’”๐’Š๐’—๐’‚ ๐’†๐’—๐’๐’„๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’ ๐’†๐’ “๐’Ž๐’๐’ ๐’†๐’๐’๐’ ๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’ƒ๐’Š๐’๐’†๐’”, ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’”๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’‘๐’‚๐’“๐’‚๐’ ๐’Š๐’ˆ๐’Ž๐’‚ ๐’ ๐’Š “๐’‘๐’“๐’๐’‡๐’Š๐’„๐’–๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’๐’‚๐’ƒ๐’๐’“๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’†” ๐’•๐’“๐’‚ ๐‘ฎ๐’๐’—๐’†๐’“๐’๐’, ๐‘น๐’†๐’ˆ๐’Š๐’๐’๐’† ๐’† ๐‘ช๐’๐’Ž๐’–๐’๐’†, ๐’„๐’Š ๐’‘๐’๐’๐’† ๐’ ๐’‚๐’—๐’‚๐’๐’•๐’Š ๐’‚๐’ ๐’–๐’๐’‚ ๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’„๐’๐’๐’๐’”๐’‚ ๐’„๐’๐’Ž๐’–๐’๐’Š๐’๐’๐’† ๐’ ๐’Š ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’๐’•๐’Š ๐’‘๐’๐’๐’Š๐’•๐’Š๐’„๐’Š ๐’†๐’ ๐’†๐’„๐’๐’๐’๐’Ž๐’Š๐’„๐’Š.

๐‘ผ๐’ ๐’‚๐’„๐’„๐’๐’“๐’ ๐’ ๐’‘๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’† ๐’Ž๐’†๐’”๐’”๐’ ๐’Š๐’ ๐’”๐’„๐’†๐’๐’‚ ๐’๐’†๐’๐’๐’† ๐’Š๐’๐’‚๐’–๐’ˆ๐’–๐’“๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’Š ๐’ ๐’†๐’Š ๐’๐’–๐’๐’ˆ๐’‰๐’Š ๐’”๐’Š๐’Ž๐’ƒ๐’๐’๐’ ๐’ ๐’†๐’ “๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’ƒ๐’Š๐’๐’†๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘บ๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’๐’›๐’‚” ๐’† ๐’„๐’‰๐’† ๐’—๐’Š๐’†๐’๐’† ๐’†๐’—๐’๐’„๐’‚๐’•๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’–๐’๐’‚ ๐’“๐’Š๐’”๐’๐’๐’–๐’•๐’Š๐’—๐’‚ ๐’๐’†๐’๐’โ€™๐’‚๐’‡๐’‡๐’“๐’๐’๐’•๐’‚๐’“๐’† ๐’ ๐’Š๐’—๐’†๐’“๐’”๐’† ๐’’๐’–๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’๐’Š: ๐’ ๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐’ˆ๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’Ž๐’Š๐’”๐’”๐’‚๐’“๐’Š๐’‚๐’๐’† ๐’ ๐’†๐’Š ๐’“๐’Š๐’‡๐’Š๐’–๐’•๐’Š, ๐’‘๐’‚๐’”๐’”๐’‚๐’๐’ ๐’ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’’๐’–๐’๐’•๐’Š๐’Ž๐’ ๐’„๐’‚๐’”๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’„๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’“๐’†๐’ˆ๐’Š๐’‚ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’‡๐’‚๐’“ ๐’‘๐’“๐’†๐’„๐’Š๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’“๐’† ๐’Š๐’ “๐’Ž๐’๐’ ๐’†๐’๐’๐’ ๐‘ช๐’‚๐’Š๐’—๐’‚๐’๐’” ๐’‚๐’ ๐‘ธ๐’–๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’„๐’„๐’Š๐’๐’๐’, ๐’‘๐’†๐’“ ๐’‚๐’“๐’“๐’Š๐’—๐’‚๐’“๐’† ๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’๐’”๐’•๐’‚ ๐’ƒ๐’Š๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’”๐’‚๐’ ๐’ ๐’Š ๐’‚๐’•๐’•๐’“๐’Š๐’ƒ๐’–๐’Š๐’“๐’† ๐’‚ ๐‘น๐’๐’Ž๐’‚ ๐’‘๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š ๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’Š.

Una triangolazione di volontร ed obiettivi che appare, invece, inesistente, quando si tratta di predisporre il blocco degli sfratti o di ascoltare le voci dei comitati territoriali in merito a questioni impattanti come lo stadio, la gestione dei rifiuti, lo stato di sofferenza e saturazione dei servizi pubblici o le modalitร di assegnazione del patrimonio pubblico (concesso in assoluta opacitร con regalie a soggetti noti alla politica).

Ascoltare le richieste dal basso, d’altronde, confliggerebbe con l’obiettivo (dichiarato da tutti gli attori istituzionali in causa) di mantenere saldi gli equilibri con soggetti privati e gruppi di potere, cosรฌ da attuare, in ogni aspetto della vita pubblica, quella “partnership pubblico-privato” tanto cara alla politica.

Questa modalitร di gestione della cosa pubblica, sempre piรน lontana dalle reali esigenze della cittadinanza, ci spinge ad allargare la nostra contrapposizione anche al ruolo ricoperto dallโ€™amministrazione Rocca nella adozione e continua riproposizione del “modello Giubileo”.

Le diverse questioni, a cui la Regione Lazio dovrebbe dare risposte, sono gestite mescolando approcci securitari, indifferenza totale e ricerca ossessiva del massimo profitto economico e politico, mostrando la totale inadeguatezza della Giunta Rocca, al pari di quella comunale.

La vocazione securitaria si vede chiaramente nel modo in cui la giunta affronta le contrapposizioni sociali, puntando scientemente sulla colpevolizzazione della povertร nellโ€™affrontare il tema delle periferie.

La ricerca del profitto si vive ogni giorno nelle vergognose condizioni in cui versano i trasporti regionali, o guardando a scelte come quelle che la Regione e il Governo si apprestano a fare nel caldeggiare la devastante, inutile grande opera dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina invece di potenziare il trasporto pubblico su gomma e su ferro.

Per non parlare dello stato disastroso della sanitร pubblica, dove il servizio privato, sempre piรน presente, viene spacciato come un beneficio per la cittadinanza.

Infine, lโ€™indifferenza รจ palese nellโ€™immobilismo che caratterizza la gestione dei tanti tavoli su cui ci si aspetterebbe risposte decisive per la qualitร della vita di chi abita i territori.

Il tutto, come prevede il Modello Giubileo, avviene nella complicitร con il Comune di Roma su diversi temi dirimenti: la scelta di trasformare i territori fuori Roma nelle discariche e nei bacini di risorse della Capitale, come dimostrano le scelte in materia di gestione di rifiuti e la decisione di avallare il raddoppio dell’acquedotto del Peschiera proposto da ACEA.

O leย proposte di modifica alla legge urbanistica regionale, dove, al pari delle modifiche apportate dalla Giunta Gualtieri alle NTA del Piano Regolatore di Roma, si vogliono agevolare cambi di destinazione d’uso e il recupero dei sottotetti esistenti per fini abitativi e per ampliare ulteriormente lโ€™offerta turistico ricettiva, devastando quindi lโ€™accessibilitร agli affitti (e a una casa degna) per chi abita la cittร e la Regione.

๐˜—๐‘’๐˜ณ ๐˜ฒ๐‘ข๐˜ฆ๐‘ ๐˜ต๐‘’ ๐‘’ ๐‘ก๐˜ข๐‘›๐˜ต๐‘’ ๐‘Ž๐˜ญ๐‘ก๐˜ณ๐‘’ ๐‘Ÿ๐˜ข๐‘”๐˜ช๐‘œ๐˜ฏ๐‘–, ๐˜ญ๐‘Ž ๐‘›๐˜ฐ๐‘ ๐˜ต๐‘Ÿ๐˜ข ๐˜ญ๐‘œ๐˜ต๐‘ก๐˜ข ๐˜ค๐‘œ๐˜ฏ๐‘ก๐˜ณ๐‘œ ๐บ๐˜œ๐ด๐˜“๐‘‡๐˜๐ธ๐˜™๐ผ ๐‘’ ๐‘ ๐˜–๐ถ๐˜Š๐ด ๐‘ ๐˜ช ๐˜ด๐‘๐˜ฐ๐‘ ๐˜ต๐‘’๐˜ณ๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐˜ข๐‘™ ๐ถ๐˜ข๐‘š๐˜ฑ๐‘–๐˜ฅ๐‘œ๐˜จ๐‘™๐˜ช๐‘œ ๐‘Ž๐˜ญ๐‘™๐˜ข ๐˜™๐‘’๐˜จ๐‘–๐˜ฐ๐‘›๐˜ฆ.

๐ฟ๐˜ฐ ๐˜ง๐‘Ž๐˜ณ๐‘’๐˜ฎ๐‘œ ๐‘๐˜ฐ๐‘ ๐˜ต๐‘Ÿ๐˜ถ๐‘’๐˜ฏ๐‘‘๐˜ฐ ๐˜ถ๐‘›๐˜ข ๐˜ช๐‘š๐˜ฑ๐‘œ๐˜ณ๐‘ก๐˜ข๐‘›๐˜ต๐‘’ ๐‘”๐˜ช๐‘œ๐˜ณ๐‘›๐˜ข๐‘ก๐˜ข ๐˜ฅ๐‘– ๐‘š๐˜ฐ๐‘๐˜ช๐‘™๐˜ช๐‘ก๐˜ข๐‘ง๐˜ช๐‘œ๐˜ฏ๐‘’ ๐‘๐˜ฉ๐‘’ ๐‘–๐˜ฏ๐‘–๐˜ป๐‘–๐˜ฆ๐‘Ÿ๐˜ขฬ€ ๐˜ด๐‘Ž๐˜ฃ๐‘Ž๐˜ต๐‘œ 1 ๊ฎ‡๊ญบ๊ญฑ๊ฎ“๊ฎŽ ๐‘๐˜ฐ๐‘› ๐‘ข๐˜ฏ ๐˜ค๐‘œ๐˜ณ๐‘ก๐˜ฆ๐‘œ ๐‘๐˜ฉ๐‘’ ๐‘๐˜ข๐‘Ÿ๐˜ต๐‘–๐˜ณ๐‘Žฬ€ ๐‘Ž๐˜ญ๐‘™๐˜ฆ ๐˜ฉ. 10 ๐˜ฅ๐‘Ž๐˜ญ๐‘™๐˜ข ๐˜ฎ๐‘’๐˜ต๐‘Ÿ๐˜ฐ ๐˜Ž๐‘Ž๐˜ณ๐‘๐˜ข๐‘ก๐˜ฆ๐‘™๐˜ญ๐‘Ž ๐‘๐˜ฆ๐‘Ÿ ๐‘Ÿ๐˜ข๐‘”๐˜จ๐‘–๐˜ถ๐‘›๐˜จ๐‘’๐˜ณ๐‘’ ๐‘™๐˜ข ๐˜ด๐‘’๐˜ฅ๐‘’ ๐‘‘๐˜ฆ๐‘™๐˜ญ๐‘Ž ๐‘ ๐˜ฆ๐‘”๐˜ช๐‘œ๐˜ฏ๐‘’ ๐ฟ๐˜ข๐‘ง๐˜ช๐‘œ.

๐˜‹๐‘Ž๐˜ญ๐‘™๐˜ฆ ๐˜ด๐‘’๐˜ฅ๐‘– ๐‘–๐˜ด๐‘ก๐˜ช๐‘ก๐˜ถ๐‘ง๐˜ช๐‘œ๐˜ฏ๐‘Ž๐˜ญ๐‘– ๐‘Ž๐˜ญ๐‘™๐˜ข ๐˜ฎ๐‘œ๐˜ฃ๐‘–๐˜ญ๐‘–๐˜ต๐‘Ž๐˜ป๐‘–๐˜ฐ๐‘›๐˜ฆ ๐˜ฑ๐‘œ๐˜ฎ๐‘’๐˜ณ๐‘–๐˜ฅ๐‘–๐˜ข๐‘›๐˜ข ๐˜ฅ๐‘’๐˜ญ ๐˜˜๐‘ข๐˜ข๐‘Ÿ๐˜ต๐‘–๐˜ค๐‘๐˜ช๐‘œ๐˜ญ๐‘œ, ๐˜ด๐‘Ž๐˜ณ๐‘’๐˜ฎ๐‘œ ๐‘‘๐˜ช ๐˜ฏ๐‘ข๐˜ฐ๐‘ฃ๐˜ฐ ๐˜ช๐‘›๐˜ด๐‘–๐˜ฆ๐‘š๐˜ฆ ๐˜ฑ๐‘’๐˜ณ ๐˜ง๐‘Ž๐˜ณ ๐˜ด๐‘’๐˜ฏ๐‘ก๐˜ช๐‘Ÿ๐˜ฆ ๐˜ญ๐‘’ ๐‘›๐˜ฐ๐‘ ๐˜ต๐‘Ÿ๐˜ฆ ๐˜ณ๐‘Ž๐˜จ๐‘–๐˜ฐ๐‘›๐˜ช ๐˜ฆ๐‘‘ ๐‘’๐˜ด๐‘๐˜ณ๐‘–๐˜ฎ๐‘’๐˜ณ๐‘’ ๐‘๐˜ฐ๐‘› ๐‘Ÿ๐˜ข๐‘๐˜ฃ๐‘–๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐‘’๐˜ต๐‘’๐˜ณ๐‘š๐˜ช๐‘›๐˜ข๐‘ง๐˜ช๐‘œ๐˜ฏ๐‘’ ๐‘™๐˜ข ๐˜ฏ๐‘œ๐˜ด๐‘ก๐˜ณ๐‘Ž ๐‘ก๐˜ฐ๐‘ก๐˜ข๐‘™๐˜ฆ ๐˜ฎ๐‘Ž๐˜ฏ๐‘๐˜ข๐‘›๐˜ป๐‘Ž ๐‘‘๐˜ช ๐˜ช๐‘›๐˜ฅ๐‘ข๐˜ญ๐‘”๐˜ฆ๐‘›๐˜ป๐‘Ž ๐‘๐˜ฆ๐‘Ÿ ๐‘–๐˜ญ ๐˜ฎ๐‘œ๐˜ฅ๐‘’๐˜ญ๐‘™๐˜ฐ ๐˜Ž๐‘–๐˜ถ๐‘๐˜ช๐‘™๐˜ฆ๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐˜ฉ๐‘– ๐‘™๐˜ฐ ๐˜ณ๐‘Ž๐˜ฑ๐‘๐˜ณ๐‘’๐˜ด๐‘’๐˜ฏ๐‘ก๐˜ข.

U๐ ๐ƒI๐•E๐‘S๐Ž ๐ŒO๐ƒE๐‹L๐Ž ๐ƒI C๐ˆT๐“ร€ รˆ P๐ŽS๐’I๐I๐‹E!

Blocchi Precari Metropolitani

Asia-Usb Roma

Cambiare Rotta Roma

No. Inc./Presidio Permanente lotta contro la discarica

OSA Roma

Comitato No Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera

Potere al Popolo – Roma

USB Roma

Balia dal collare

Donne De Borgata

Comitato Pratone di Torre Spaccata – per il Parco delle Ville Romane

CAIO Comunitร per le Autonome Iniziative Organizzate

Rete Ecosocialista – Roma

Comitato No Inceneritore a Santa Palomba

Comitato Stadio Pietralata, No Grazie

Arci Roma

