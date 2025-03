Piani di Zona. Arriva la polizia per sfrattare un appartenente alle forze dell’ordine

Sono arrivati in forze alle 7.00 di mattina per eseguire lo sfratto per finita locazione di uno degli inquilini del piano di zona di Boccea appartenente alle forze dell’ordine

Questo a difesa di una società che in diritto di superficie ha costruito gli alloggi in violazione della legge sull’edilizia pubblica agevolata e ha applicato per anni canoni più alti.

Questo nonostante in consiglio comunale sia stata presentata da esponenti della maggioranza una proposta di revoca della concessione che non viene messa all’ordine del giorno per l’approvazione per il veto posto dall’assessore all’urbanistica Veloccia.

A Roma continua a prevalere l’interesse della rendita speculativa anche quando si tratta di edilizia pubblica.

Tutto avviene nell’indifferenza degli Uffici dell’urbanistica di Roma, della Regione Lazio, del Ministero delle Infrastrutture, della Prefettura di Roma che, ciascuno per le proprie responsabilità, non hanno fatto rispettare le prescrizioni di legge sottoscritte nelle convenzioni, attuato i controlli e applicato le sanzioni previste dalla legge per le gravi violazioni certificate.

A Roma continua a prevalere l’interesse della rendita speculativa anche quando si tratta di edilizia pubblica.

Asia-Usb denuncia l’indifferenza delle istituzioni, indifferenza complice che permette alla speculazione di farla da padrone, e solidarizza con chi ne è vittima e subisce la vergogna dello sfratto.





10 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO