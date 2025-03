Roma. Una nuova legge sugli affitti e il diritto all’abitare. Venerdi convegno

Un convegno a Roma, venerdi 14 marzo, illustrerà una nuova legge nazionale tesa a superare in maniera decisa la legge 431/1998 introducendo strumenti multilivello per realizzare ciò che in tutta Europa (e non solo) è noto come “ rent control ”: ossia la possibilità per le persone locatarie di fare valere le proprie condizioni economiche e ridurre l’affitto nel momento in cui il proprio reddito diminuisce.

Nel corso del convegno del 14 marzo (dalle ore 10.00 alle 18.00 presso il Centro sociale Intifada, via Casalbruciato) verrà presentata la nuova proposta di legge e discussione in vari tavoli con attivist* e persone esperte di diritto all’abitare:

PROGRAMMA DEL CONVEGNO DEL 14 MARZO 2025

H10: Presentazione convegno

H.11-13: Tavoli di lavoro

1) Perché ritornare al rent control: dalla legge 431/1998 alle misure di ordine pubblico nel contrasto della crisi abitativa

2) Esperienze di rent control in giro per il mondo

13-15: Pranzo

H.15-17: Tavoli di lavoro

3) Rent control vs precarietà abitativa

4) Rent control e pianificazione dei territori

H. 18: Plenaria conclusiva:

– Restituzione dei tavoli

– Campagna per la presentazione della legge

Clicca QUI per vedere la proposta di legge sul diritto all’abitare e il rent control

