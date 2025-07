Roma. Gli studenti vi fanno gola? Vi andremo di traverso

Giovedì mattina siamo stati sotto al Campidoglio per contestare il mega progetto di studentato privato nell’area degli Ex mercati generali di cui si è poi discusso il giorno dopo, venerdì, in Assemblea capitolina.

Si tratta, per rendere l’idea, di uno studentato da 2050 alloggi, 1/4 dei quali a canone “calmierato” (per la modica cifra di 600€!), mentre i restanti hanno un costo a partire da 1200€ al mese. Sarebbero questi gli strumenti che la Giunta mette in campo per rispondere alla crisi abitativa…

Lo stesso nome “Città dei giovani” con cui è stato nominato il progetto rappresenta bene il tipo di operazione che i palazzinari vecchi e nuovi stanno mettendo in campo sulla nostra pelle, servendosi delle amministrazioni comunali compiacenti.

Utilizzare studenti e studentesse per procedere con la “rigenerazione urbana”, gentrificando i territori e impedendo a una fascia sempre più ampia di giovani di accedere all’università.

Venerdì poi abbiamo assistito a uno spettacolo indecoroso andato in scena in Assemblea: il Partito Democratico ha blindato il progetto, impedendo modifiche alla delibera d’interesse pubblico.

Le formazioni giovanili di area Pd propongono piccole migliorie senza mettere in discussione la natura privata della residenza. Le giustificazioni sono sempre le stesse: mancano i fondi, perciò ci appoggiamo ai finanziamenti privati, quando per Roma sono recentemente piovuti milioni e milioni di euro del Pnrr, i cui utilizzi tuttavia non fanno che ingrassare le tasche dei prenditori privati.

Come studenti però non ci stiamo! Grazie alla nostra insistenza abbiamo ottenuto un tavolo il prossimo settembre con gli assessorati all’Urbanistica ed ai Lavori pubblici, responsabili di questo progetto.

Vogliamo che nell’area degli Ex mercati generali sia fatto uno studentato pubblico e che tutte le residenze private, sia quelle già esistenti che quelle in cantiere, diventino pubbliche e gratuite.

Venerdì è stato uno dei tanti passaggi volto alla costruzione dell’opposizione studentesca a questa Giunta e di rilancio dell’alleanza con tutti quei settori e quelle realtà che vogliono fermare la svendita della città e conquistare il diritto alla casa ed allo studio.

