Roma. Un successo la Carovana per la Palestina, prossima tappa in Campidoglio

Mercoledì sera si è svolta una partecipatissima Carovana per le strade di Roma che ha coinvolto decine di mezzi tra auto, moto e biciclette che hanno attraversato la capitale.

La Carovana, promossa dalla Rete antisionista di Roma insieme alle realtà palestinesi, è partita dalla sede della Fao, in zona Circo Massimo.

Qui i manifestanti hanno rumorosamente scandito la loro presenza con pentole, fischietti ed interventi per denunciare l’utilizzo da parte di Israele della fame e della sete come strumento per continuare il genocidio in corso a Gaza.

La richiesta di organizzare presidi sotto le sedi Onu veniva direttamente dalla Palestina, richiesta che gli organizzatori hanno raccolto per poi salire su tutti i mezzi a disposizione e incolonnarsi in direzione nord della città, suonando clacson, scandendo slogan durante il percorso e sventolando bandiere palestinesi dai finestrini.

Un lungo fiume umano in sostegno della Palestina, applaudito da tutte le strade dai romani e dalle romane, da autobus di turisti, da signore che uscivano dalla metro in lacrime, pensando agli oltre 70 anni di occupazione israeliana e ai crimini che il sionismo sta perpetrando da due anni a Gaza, con il sostegno di tutti i Paesi occidentali, Stato italiano compreso.Dopo aver attraversato San Lorenzo e il Pigneto, la Carovana ha terminato il suo percorso a piazza Sempione, nel III municipio.

Qui, a fine giugno una partecipata assemblea organizzata dal “Comitato in solidarietà con la Palestina in Terzo” insieme alla Rete antisionista aveva lanciato un percorso che dai municipi andasse direttamente a bussare alle porte del Campidoglio.

Il sindaco Gualtieri e la sua Giunta infatti sono “accusati” di complicità con il genocidio dopo due anni di assordante silenzio, rotto solo – si fa per dire – dalla proiezione della bandiera israeliana sul Campidoglio già il 9 ottobre 2023.

Come se non bastasse, il Pd proprio mercoledì in Consiglio comunale si è rifiutato di votare una risoluzione presentata dal M5S che chiedeva il riconoscimento del genocidio e la necessità di azioni concrete di boicottaggio, sancendo una volta di più la sua vicinanza al terrorismo israeliano.

La piazza allora, al grido di “Non vi daremo tregua”, ha rilanciato il percorso cittadino verso l’autunno.

Il 12 settembre è prevista un’assemblea pubblica cittadina (luogo e ora da definire) che faccia convergere tutte le forze solidali con la Palestina in una manifestazione sotto il Campidoglio per inchiodare il silenzio complice del sindaco Gualtieri e della sua Giunta, senza fare sconti a chi per oltre un anno ha pensato bene di non esporsi in sostegno della causa palestinese.



