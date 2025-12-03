Roma. Sabato presidio antifascista a Tor Pignattara

Sta circolando la notizia che per sabato 6 dicembre alle 18, al Parco Sangalli di Torpignattara, Forza Nuova ha convocato una manifestazione con il solito pretesto della “difesa di Roma”: una narrazione tossica, costruita per alimentare paura, razzismo e divisioni, come già visto in altre loro iniziative, comprese quelle legate alla retorica della cosiddetta “remigrazione”. La provocazione neofascista è forte ed evidente perchè Tor Pignattara è un quartiere fortemente multietnico.

Gli antifascisti/e del territorio, hanno convocato un presidio antifascista e antirazzista, già regolarmente comunicato alla questura per sabato 6 dicembre alle 17 al parco Giordano Sangalli, in risposta alla chiamata di odio lanciata da Forza Nuova per lo stesso giorno. Il presidio è indetto da una rete civica ampia che si oppone alla politica dell’intolleranza e per mettere al centro i reali problemi della comunità del territorio, una comunità da sempre solidale e interculturale come lo è un quartiere in cui i fascisti vorrebbero portare le loro istanze razziste.

“Come realtà antifasciste del territorio riteniamo doveroso non lasciare spazio incontestato a messaggi che dividono e colpiscono chi è più fragile. Il ruolo dei gruppi fascisti, dentro una città segnata da disuguaglianze profonde, è purtroppo sempre lo stesso: farsi braccio armato contro i poveri, spingere verso un clima di guerra sociale verso il basso.

Torpignattara è un quartiere ricco di memoria storica, ma oggi soprattutto un luogo multiculturale, attraversato da famiglie, migranti, studenti, associazioni, spazi sociali, scuole, forme di mutualismo e di cultura quotidiana. Ed è proprio questa ricchezza che vogliamo difendere”.

Un anno fa, sempre in questo parco, si registrò un episodio di violenza ai danni di alcuni immigrati. Anche allora il territorio seppe reagire con dignità e solidarietà, affermando chiaramente che xenofobia e atteggiamenti squadristi non troveranno mai terreno fertile qui.

“Per questo convochiamo un presidio sabato 6 dicembre alle ore 17 al Parco Sangalli, per affermare un’altra idea di città: aperta, solidale, capace di unirsi contro la barbarie di quattro provocatori che cercano solo visibilità e conflitto” – afferma la rete in un comunicato – “Il nostro presidio vuole chiamare a raccolta l’umanità del quartiere, non solo i gruppi militanti: famiglie, migranti, studenti, insegnanti, associazioni, gruppi culturali, chiunque viva e arricchisca ogni giorno questa zona. Perchè Torpignattara è e rimane antifascista.

