Roma ancora in piazza per la Palestina

Sabato pomeriggio a Roma si è tornati in piazza a sostegno della lotta del popolo palestinese. Nella settimana entrante a L’Aquila ci sarà la sentenza contro Anaan Yaesh e altri due palestinesi accusati per la resistenza compiuta nei Territori Occupati da Israele e sui quali i tribunali italiani si vogliono assumere la responsabilità di decidere.

Il corteo è partito da Piazza Vittorio, ha sfilato per le strade di San Lorenzo e si è concluso in Piazzale Aldo Moro davanti all’Università La Sapienza.

Qui di seguito alcuni scatti sul corteo fotografati da Patrizia Cortellessa

