Roma. Depositata la Delibera di Iniziativa Popolare. Parte raccolta di firme per chiedere stop ai rapporti tra Comune e Israele

Questa mattina il Comitato promotore “Roma sa da che parte stare” ha depositato in Campidoglio una Proposta di Delibera di Iniziativa Popolare finalizzata all’interruzione immediata di ogni rapporto fra Roma Capitale e lo Stato di Israele.

Il comitato ha poi tenuto una conferenza sul piazzale spiegando le motivazioni della campagna.

Di fronte all’inerzia e alle complicità delle istituzioni, numerose realtà della solidarietà alla Palestina e alcuni sindacati di base hanno deciso di promuovere l’iniziativa popolare, come prevede lo Statuto di Roma Capitale.

La raccolta delle firme partirà da sabato 24 con banchetti in tutta la città è proseguirà per i prossimi tre mesi nei quartieri, sui posti di lavoro, nelle scuole e nelle università.

L’obiettivo del Comitato “Roma sa da che parte stare” è quello di raccogliere molte più firme delle 5.000 necessarie affinché l’Assemblea Capitolina sia obbligata a pronunciarsi sulla rottura di ogni rapporto con lo Stato di Israele a partire da quelli con Mekorot e Teva.

ELENCO DEI BANCHETTI PER QUESTO FINE SETTIMANA:

SABATO 24.01.2026

Montesacro Viale Adriatico – Mercato 24.01.2026 esterno

10:00 – 13:00

Testaccio Via a. Manunzio, 66/b 24.01.2026 esterno

9:30 – 13:30

Largo Appio Claudio 370 esterno

10:30 – 13:30

Labaro – Largo Nimis 2esterno

11:00 – 14:00

Pigneto – Via del Pigneto – Ponte pedonale esterno

10:00 – 14:00

S. Lorenzo – Via dei Latini, 73 24.01.2026 interno

20:00 – 23:00

Primavalle – Via M. Battistini – Fermata Metro esterno

9:00 – 13:30

Ostiense – Via G. Pullino, 1 – Metro Garbatella esterno

15:00 – 18:00

Monteverde – L.go S. Giovanni di Dio (Area mercato) esterno

10:00 – 12:00

Magliana – Via Pieve Fosciana, 82 CSOA Macchia Rossa

18:30 – 23:30 (interno)

DOMENICA 25.01.2026

Colosseo esterno 9:30 – 13:00

S. Lorenzo – Via dei Latini, 73 25.01.2026 interno

19:30 – 22:30

23 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO