Salvini a Latina per inaugurare l’inizio della devastante super strada bretella Cisterna-Valmontone

Questa opera è figlia del decreto “semplificazioni”, una vera e propria operazione eversiva, voluta dalla solita mala politica, che consente di scavalcare leggi, norme e perfino il Codice degli Appalti.

Una brutta storia:

– nessuna amministrazione comunale interessata dal tracciato, ha MAI informato i propri cittadini;

– studio trasportistico insensato e fuorviante, fatto sulla Via Appia;

– raddoppio del costo di costruzione della bretella Cisterna-Valmontone da 645 a 1.200 milioni di euro e le opere complementari stralciate e finanziate a parte,

sono passate da un costo di 155 milioni di euro a 210 milioni di euro, con un aumento di oltre il 30%;

– 1.280 particelle espropriate per 5.000 proprietari, tra cui 52 aziende agricole d’eccellenza e biologiche, con la perdita di decine di posti di lavoro nel settore;

– sradicamento di centinaia di alberature di frutta (vigneti, uliveti e kiweti) ed essenza arboree;

– nessuna Associazione dei coltivatori (Coldiretti, CIA e Confagricoltura) è intervenuta a tutela degli interessi degli agricoltori;

– 70 ettari di consumo di suolo e 31.500 metri di lunghezza per 22 metri di larghezza, senza calcolare la zona di rispetto;

– impatto sul Monumento Naturale del lago di Giulianello, sulla Via Francigena del Sud e sulla Via della Transumanza;

– inquinamento diffuso provocato dai gas di scarico delle auto e dei tir, sulle attività agricole bio e di eccellenza.

Su tutto ciò, diversamente, è calata, da parte del Ministero e dal Commissario, una strategia di comunicazione e di marketing,

che hanno presentato come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto totalmente negativo. Insomma un “greenwashing”!

La passerella di Salvini sarà la solita pagliacciata utile solo a coloro che si riempiranno le tasche dalla costruzione

di questa costosa e devastante bretella: i prenditori-avvoltoi privati!

