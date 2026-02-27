Via libera allo stadio sul parco di Pietralata. Serve un consiglio comunale aperto!

Potere al popolo denuncia l’approvazione del progetto definitivo per la costruzione dello stadio della Roma a Pietralata. Un’opera inutile per le reali esigenze degli abitanti, ma che anzi andrà a peggiorare nettamente la qualità della vita nel quadrante, oltre che distruggere un intero bosco.
Un progetto calato dall’alto, un regalo fatto alla società privata AS Roma sulla pelle degli abitanti, i quali da tempo hanno espresso la loro contrarietà.
Davanti alla gestione opaca e antidemocratica della giunta Gualtieri, ad un modello di città che fa esclusivamente gli interessi degli investitori privati, pretendiamo un consiglio comunale aperto. Serve una Roma Città Pubblica: fermiamo la giunta Gualtieri!
