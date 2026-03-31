Zagarolo (RM). Posti in piedi per la presentazione del “Libro Blu” di Chavez

“Anteporre il Patriottismo al becero sovranismo delle destre e al vuoto liberismo. Il nostro Patriottismo ci deriva direttamente dalla Resistenza Partigiana , dalla Costituzione e ci insegna a non sopraffare gli altri e non farci sopraffare da nessuno, valori che condividiamo con la Rivoluzione Bolivariana di Hugo Chavez e che ritroviamo in questo libro”

La Segretaria della Sezione Comunista “Aldo Bernardini” dei Monti Prenestini Beatrice Giampa’ apre così l’evento organizzato sabato scorso, in collaborazione con la Rete dei Comunisti sul Libro Blu e il Manifesto del Socialismo del XXI secolo

Insieme alla Segretaria di Zagarolo sono intervenuti Giacomo Simoncelli della Rete dei Comunisti , Beatrice Benet Segretaria del PRC di Guidonia e Giacomo Scaramella Referente della Giovanile della Bernardini e membro del Direttivo della Sezione Comunista dei Monti Prenestini. Per il PRC di Cave ha portato i saluti il compagno Stefano Terribili.

E’ stato un pomeriggio denso di interventi all’insegna dell’auto determinazione dei popoli, a difesa dell’indipendenza del Popolo del Venezuela, ma non solo.

Contestualmente, le persone intervenute hanno portato il proprio contributo alla Raccolta farmaci per Cuba.

La serata si è conclusa con i festeggiamenti per la vittoria del NO al Referendum.

La Sezione Comunista dei Monti Prenestini continua a coordinarsi e a condividere la lotta politica con le realtà comuniste del territorio a Est e a Sud est di Roma.

Noi ci siamo. Non un passo indietro

31 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO