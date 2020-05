Milano. Alla Tnt la polizia interviene massicciamente contro gli operai

Alla Tnt di Peschiera Borromeo (MI) gli operai in sciopero sono stati buttati fuori dall’azienda dai poliziotti. Un picchetto di polizia enorme, con decine e decine di camionette.

I decreti del governo affermano che in questo periodo di emergenza pandemica non si può licenziare ma allora perché Tnt lo ha fatto e la polizia è accorsa a difendere una grande azienda di proprietà della statunitense Us Mail ?

I lavoratori continuano ad essere carne da macello mandati ad ammassarsi a loro rischio nei magazzini e quando la merce da distribuire scarseggia vengono licenziati. “Dopo una settimana di agitazione i padroni rispondono con una lettera che decreta la sospensione di tutti i tempi determinati assunti da Adecco che avevano aderito agli scioperi” denuncia il Sicobas.

