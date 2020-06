Milano-Minneapolis. Rider arrestato perché vuol prendere il treno…

ARRESTATO RIDER A GRECO PIRELLI: VOLEVA TORNARE A CASA!

🔴 ARRESTATO RIDER A GRECO PIRELLI PERCHÉ VOLEVA TORNARE A CASA! (english below) Ieri sera la polizia in stazione Greco Pirelli a Milano ha arrestato Emma, un rider pendolare (con permesso di soggiorno e che paga regolarmente l'abbonamento) che ha partecipato alle proteste, perché voleva salire sull'ultimo treno con la bicicletta per tornare a casa invece di essere costretto ad abbandonarla in stazione o a dormire su una panchina. Tutto questo è semplicemente assurdo. Vogliamo i vagoni per le biciclette su tutti i treni e dignità per tutti i rider! Non può essere a discrezione di un capostazione la decisione di lasciarci salire o no sul treno, vogliamo poter lavorare! Durante il lockdown farci lavorare senza protezioni vi stava bene e questa è la vostra ricompensa? La mobilità è un diritto, la risposta di Trenord e di Regione Lombardia non può essere la repressione poliziesca. Vogliamo risposte, ORA! #rights4riders #unitedwestandLast night the police in Greco Pirelli station in Milan arrested Emma, ​​a commuter rider (with residence permit and who regularly pays the subscription) who participated in the protests, because she wanted to get on the last train with the bicycle to go home instead of being forced to abandon her at the station or sleep on a bench.All of this is simply absurd. We want bicycle wagons on all trains and dignity for all riders! The decision to let ourselves or not get on the train cannot be at the discretion of a stationmaster, we want to be able to work!During the lockdown, making us work without protection was fine and this is your reward?Mobility is a right, the response of Trenord and the Lombardy Region cannot be police repression. We want answers, NOW!Deliverance Milano#RiderXiDiritti

