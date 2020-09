Lecco: Depositato da Usb esposto in Procura per i 347 morti di Covid-19

Oggi, dalle ore 10.00, una delegazione USB si ritroverà davanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco per depositare un esposto in merito alle presunte mancanze e carenze organizzative presso l’ASST di Lecco che, a giudizio dell’organizzazione sindacale, sarebbero alla base dei 347 decessi per Covid-19 dentro gli ospedali lecchesi (per questa ragione l’invito è stato esteso ai parenti delle vittime) e delle centinaia di operatori contagiati (400), oltre ai circa 800 in malattia.

Sarà l’occasione per presentare ai giornalisti i dettagli dell’esposto.

Appuntamento alle ore 10.00 circa presso il Tribunale di Lecco , Corso Promessi Sposi, 27.

