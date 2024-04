Nuova aggressione razzista ad un rider! USB il 25 aprile a fianco di chi lotta

Dalla Palestina all’Africa, contro le politiche imperialiste dell’occidente. 25/04 h13:30 Piazza Duomo

Per l’ennesima volta apprendiamo di una grave aggressione a sfondo razziale avvenuta nel comune di Milano nei confronti di un lavoratore rider.

L’aggressione è avvenuta l’11 aprile 2024 in via Comasina 93 tra le ore 11:30 e le 12:00 mentre Cleo (pseudonimo) stava lavorando consegnando per la TAKEAWAY.COM EXPRESS ITALY SRL (meglio conosciuta come Just Eat).

Il rider – nostro iscritto – è stato aggredito per strada da un automobilista che, dopo averlo insultato urlando “n*gro di merda, torna nel tuo paese“, ha cercato di speronarlo. È sceso dall’auto e ha cercato un confronto fisico con il lavoratore.

Successivamente, non ancora soddisfatto, l’ha minacciato di morte e l’ha volontariamente investito in retromarcia con la propria auto, come si può vedere nel video.

Il rider ha riportato lesioni, traumi rachide dorso lombare, al gomito destro e alle dita della mano destra, oltreché la rottura della bicicletta che usa per lavorare.

I pericoli per la sicurezza dei rider sono molteplici e sempre più esasperati da politiche che legittimano violenze e soprusi nei confronti sempre degli stessi soggetti, poveri e stranieri.

A ridosso del 25 aprile e del primo maggio è più che mai necessario prendere posizione perché queste giornate non siano solo occasioni per vuote retoriche volte a coprire politiche di saccheggio imperialialiste e guerrafondaie, fuori dal giardino d’Europa, dalla Palestina all’Africa, e di sfruttamento ed emarginazione all’interno del nostro paese, tutto a vantaggio di multinazionali e padroni che hanno gioco facile a fare profitti sulla pelle di chi è socialmente più ricattabile.

Sono questi momenti di lotta, per prendere coscienza ed indicare chiaramente chi è il nemico di classe. Per questo saremo domani 25 aprile in piazza Duomo alle 13:30 a fianco della Palestina e di tutti i popoli in lotta, fuori dal corteo istituzionale dove sfileranno uniti i responsabili delle politiche che hanno creato le condizioni in cui fatti come questo dell’11 aprile possono accadere.

Pretendiamo maggiori tutele per la sicurezza dei rider: le società del food delivery e il Comune di Milano devono dare risposte immediate.

Vogliamo rintracciare l’aggressore ma anche dare un segnale chiaro: siamo contro ogni forma di razzismo e stiamo dalle parte di tutti i lavoratori come Cleo!

