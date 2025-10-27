Milano. Calvairate prende parola per la Palestina e contro la guerra!

Domenica 26 ottobre, in Piazza Insubria — nel cuore di Calvairate, quartiere popolare della Milano est appartenente al Quarto Municipio — si è tenuta l’iniziativa “Calvairate con la Palestina”.

L’idea è nata nel clima di solidarietà per il popolo palestinese e in sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla, grazie all’incontro tra cittadinanza attiva, piccoli commercianti e realtà sociali e politiche del territorio. Un percorso già avviato con la prima mobilitazione di quartiere a sostegno delle giornate di sciopero generale del 22 settembre e del 3 ottobre.

Per tutta la giornata vassoi di cibo offerti da abitanti e attività della zona circolano tra i presenti, mentre si alternano momenti di musica, letture di poesie e giochi per bambini organizzati dagli attivisti del doposcuola popolare.

Dal microfono aperto prendono la parola abitanti di Calvairate, rappresentanti peruviani ed ecuadoriani del CIALC (Comité Internacional de América Latina y el Caribe), attivisti del Circolo Arci Spazio Ribelle, delle associazioni Supporto Popolare e Porti Aperti, di Donne contro la guerra e di Potere al Popolo, che rilancia il percorso aperto con le “100 assemblee per Gaza” e denuncia le complicità delle istituzioni col Israele, a partire dalla Giunta Sala.

Nei vari interventi, la questione palestinese si intreccia con i temi della libertà di manifestare, del clima repressivo imposto dal Governo Meloni, del carovita e della paura di nuove guerre. Ma accanto alle preoccupazioni emerge la volontà di costruire altri momenti di socialità e presenza nel quartiere, di prendere più spesso parola e di creare nuove reti di solidarietà.

Un ottimo punto di partenza per rilanciare, anche dai quartieri popolari, la possibilità di rompere la passività, riappropriarsi delle piazze e costruire organizzazione!

