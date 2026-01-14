Menu

Milano. Sit in sotto Consolato britannico per gli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame nelle carceri

di Redazione

Questa mattina si è svolto un flash mob sotto il consolato inglese di Milano in solidarietà agli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame da 70 giorni nelle carceri britanniche e ormai a rischio della vita.

I manifestanti avevano cartelli con su scritto: “Fame di giustizia”.

Nel corso dell’iniziativa è stata ribadita la giusta lotta contro il sionismo e la complicità occidentale al genocidio del popolo palestinese, contro la criminalizzazione del movimento di solidarietà internazionalista che vede anche in Italia il Governo accanirsi con arresti, denunce e multe dopo le oceaniche mobilitazioni e scioperi di questo autunno. Con la Palestina fino alla vittoria!

Questo pomeriggio si replica a Roma, appuntamento alle ore 18.30 a Piazzale di Porta Pia (ambasciata britannica). manifestazioni analoghe di solidarietà con gli scioperanti della fame di Palestine Action sono previste nella giornata di oggi anche in altre città europee.

