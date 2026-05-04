Milano. Protocollate le firme per Delibera di iniziativa popolare contro gli accordi tra Milano e Israele

Questa mattina sono state consegnate oltre 400 firme, sulle 250 richieste, necessarie per depositare il testo della delibera di iniziativa popolare contro tutti gli accordi tra il Comune di Milano con Israele.

Non c’è solo il gemellaggio tra il Comune e Tel Aviv, ma ci sono anche le società partecipate del comune di Milano che intrattengono rapporti economici e commerciali da centinaia di migliaia di euro con aziende israeliane. La delibera di iniziativa popolare chiede che cessino questi rapporti.

“In meno di due settimane abbiamo raccolto oltre 400 firme per raggiungere il primo passaggio di questo percorso, ora gli uffici tecnici del comune devono darci il via libera per iniziare la raccolta di minimo 5000 firme per obbligare il consiglio comunale a discutere la delibera” scrive Potere al Popolo di Milano in una nota diffusa alla stampa.

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4 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO