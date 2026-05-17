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Milano ancora in piazza per la Palestina ricorda la Nakba

di Redazione di Milano

Nell’anniversario della Nakba, la catastrofe che ha visto la cacciata dei palestinesi dalle loro terre, a Milano, partito da piazza XXIV Maggio, ha iniziato a sfilare un grosso corteo solidale con la causa palestinese.

Presente in piazza anche Saif recentemente arrestato e trattenuto illegalmente per giorni a seguito dell’asfalto israeliano alla Flotilla in acque internazionali. Il corteo si è concluso in Piazza Duomo.

 

 

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