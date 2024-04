Torino, Corteo per la Palestina raggiunge il convegno del G7

Questa mattina a Torino un corteo è partito da Palazzo nuovo, sede dell’università. Gli studenti hanno cercato in più occasioni di raggiungere il Castello del Valentino, dove si svolgeva la riunione dedicata agli addetti scientifici e agli esperti agricoli nell’ambito del G7, entrando in contatto con le forze dell’ordine all’altezza di corso Cairoli e poi in corso Vittorio Emanuele.

Un gruppo di una decina di studentesse e studenti è poi riuscito a fare irruzione al grido di ‘Palestina libera’ nel Castello del Valentino di Torino, dove è in corso la Conferenza. I ministri Tajani, Bernini, Lollobrigida e Pichetto avevano già lasciato l’edificio dopo aver partecipato alla sessione mattutina del convegno. La maggior parte degli studenti è stata bloccata prima dell’ingresso nel Salone d’Onore, dove si attendeva la ripresa pomeridiana dell’evento. Solo una ragazza è riuscita ad entrare con una bandiera palestinese.

23 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO