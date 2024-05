Piemonte. L’unica alternativa rischia di essere esclusa dalle regionali: noi non ci stiamo!

Come Potere al Popolo intendiamo partecipare alle prossime elezioni regionali piemontesi dell’8-9 giugno, all’interno della lista Piemonte Popolare.

L’idea di questa proposta politica è molto semplice: portare all’interno di questa tornata elettorale una voce alternativa sia alla destra della giunta uscente Cirio, sia alla falsa opposizione di PD, Sinistra Ecologista e 5 stelle. Una voce alternativa all’economia di guerra, al Tav e alla complicità delle nostre istituzioni col genocidio portato avanti da Israele in Palestina.

Vogliamo portare avanti una proposta politica che rimetta al centro i bisogni delle classi popolari, attraverso un programma di investimenti pubblici nella sanità, nelle politiche per la casa e per il lavoro, nel trasporto pubblico e nella tutela dell’ambiente.

A causa delle ambiguità nell’interpretazione della legge elettorale piemontese, nonostante riteniamo di avervi pieno diritto, non abbiamo al momento la certezza che ci sarà consentito di presentare la lista. Per questa regione, come lista stiamo raccogliendo in tutta la regione le firme, nonostante la soglia sia altissima in così poco tempo.

Come al solito, una proposta realmente alternativa ed estranea agli schieramenti politici egemoni nel Paese incontra grandissime difficoltà anche solo a poter partecipare.

Per questa ragione, oggi al banchetto di raccolta firme al Balon abbiamo ribadito come, oltre a raccogliere le firme, daremo battaglia per difendere il nostro diritto a presentarci. È una questione di democrazia!

