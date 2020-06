Bari. Contro Erdogan, un fascista (Nato)

PRESIDIO IL 9 GIUGNO SOTTO IL CONSOLATO TURCO DI BARI E CORTEO

Martedì 9 giugno il Coordinamento Barese Solidale con Grup Yorum ha organizzato una manifestazione di solidarietà al Collettivo Musicale turco Grup Yorum, in supporto alle loro giuste richieste:

– Annullamento dei bandi dei concerti;

– Fine delle irruzioni nel loro Centro Culturale İdil di İstanbul;

-Scarcerazione immediata dei membri di Grup Yorum in prigione;

– Cancellazione dei nomi dei membri di Grup Yorum dalle liste dei ricercati.

Per portare avanti queste richieste molti membri di Grup Yorum sono stati in sciopero della fame e due di loro hanno tramutato lo sciopero della fame in death fast (ovvero in sciopero della fame fino alla morte). Helin Bölek e İbrahim Gökçek sono diventati martiri rispettivamente ad aprile e maggio. Affinché non si debba più morire di fame per poter cantare le proprie canzoni, e richiamando i diritti fondamentali di libertà di espressione, il Coordinamento Barese Solidale con Grup Yorum, ha indetto questa manifestazione alla quale tutti i cittadini liberi e associazioni democratiche sono invitati a partecipare e a sottoscrivere questa iniziativa.

L’evento si svolgerà in due fasi:

alle 17 ritrovo sotto il Consolato turco di Bari in via Abate Gimma 148, dove si terrà il PRESIDIO;

alle 18 il corteo si dirigerà verso la Prefettura in via Piazza Libertà 1, per la consegna al Prefetto di un documento in cui il Coordinamento chiede di:

– accogliere le richieste di Grup Yorum;

– ritirare i militari italiani dal territorio turco;

-termine del commercio di armi con la Turchia.

CHI È GRUP YORUM

Grup Yorum è un collettivo musicale turco, fondato nel 1985, che ha sempre subito minacce e repressione a causa delle loro canzoni di denuncia di carattere politico, che si ispirano ai valori di libertà, democrazia e opposizione alla dittatura.

Nei suoi trentacinque anni di vita, Grup Yorum ha all’attivo 23 album pubblicati e tantissimi fan in tutto il mondo. Nel corso degli anni ha sempre subito le minacce, gli arresti e i soprusi dello stato turco ma non si è mai arresa. In particolare, negli ultimi anni – dopo il tentato colpo di stato del 2016 – con l’entrata in vigore delle leggi di emergenza antiterrorismo, hanno subito 12 perquisizioni del loro Centro Culturale İdil con distruzione degli strumenti, sequestro del materiale presente e arresti di chi vi era dentro; più di 300 procedimenti giudiziari; l’inserimento dei nomi di tutti i membri del gruppo nelle liste dei ricercati.

La scelta della data per la manifestazione a Bari è stata fatta poiché il 9 giugno si terrà l’udienza per Ali Aracı – membro di Grup Yorum e per il quale si chiede l’immediato rilascio insieme agli altri membri ancora in carcere.

NON LASCIAMOLI SOLI.

DIAMO VOCE A CHI HA SOLO IL PROPRIO CORPO PER FAR CONOSCERE AL MONDO INTERO LA BARBARIE CRIMINALE DI ĔRDOGAN E DEL SUO GOVERNO.

LIBERTÀ PER TUTTI I PRIGIONIERI POLITICI TURCHI.

STOP ALLA VENDITA DI ARMI ALLA TURCHIA.

Il Coordinamento Barese Solidale con Grup Yorum:

COMITATO SOLIDALE GRUP YORUM; BRIGATE POETI RIVOLUZIONARI; EX CASERMA LIBERATA; IL VENERDI’ LIBERTARIO; POTERE AL POPOLO BARI E PROVINCIA; RIFONDAZIONE COMUNISTA BARI

Per aderire all’iniziativa, potete scrivere un’email a: comitatosolidalegrupyorum@gmail.com

APPELLO #SOLIDARIETÀ CON #GRUPYORUM

Si raccolgono video a sostegno di Grup Yorum, chiedendo la libertà per tutti i suoi membri.

Il prossimo processo in tribunale vedrà convocato il musicista di Grup Yorum Ali Aracı attualmente in carcere.

La sua udienza si terrà il 9 giugno 2020 alle 11.20 presso la 23esima Alta Corte Penale di Istanbul.

Per ottenere la sua libertà, dobbiamo ancora una volta rafforzare la nostra solidarietà internazionale da tutti i Paesi e continenti!

Invitiamo a fare brevi video in gruppo o da soli, chiedendo il rilascio del membro di Grup Yorum Ali Aracı.

Nel video è sufficiente dire:

“Free Ali Aracı

Free Grup Yorum”

Vogliamo pubblicare tutti i messaggi raccolti in un unico video e pubblicarli prima del 9 giugno.

Pertanto si prega di inviare entro il 7 giugno a #FreeGrupYorum o a comitatosolidalegrupyorum@gmail.com

DUE LINK MUSICALI

«Beat of resistance»: Filomena De Leo canta la libertà per Grup Yorum. La cantautrice e attrice ruvese fa parte degli Italian Freedom Fighters che hanno inciso il singolo dedicato al gruppo musicale turco, perseguitato dal governo Erdogan.

Qui per ascoltarla: https://www.ruvolive.it/news/cultura/945106/beat-of-resistance-filomena-de-leo-canta-la-liberta-per-grup-yorum

L’artista coratino Antonio Frualdo, in arte Tony, partecipa al brano collettivo «Beat of Resistance» in difesa dei diritti civili in Turchia: 20 artisti cantano una «International call fi solidarity»

E’ qui: ​https://www.coratolive.it/news/attualita/945944/grup-yorum-il-canto-solidale-si-leva-anche-da-corato

6 Giugno 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO