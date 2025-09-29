Taranto. Nuovo blocco al porto. Stop al combustibile diretto in Israele

Al porto di Taranto è cominciato da questa mattina alle 4.00 il blocco delle portinerie della Raffineria ENI.
La protesta dei lavoratori Usb è in corso davanti agli ingressi della Raffineria Eni, che ieri aveva consentito la ripartenza della petroliera Sea Salvia carica di greggio dichiarando una destinazione diversa: non più Israele, ma l’ Egitto. Si tratta di un escamotage per mettere a tacere le proteste.
Taranto non è e non sarà complice del genocidio del popolo Palestinese.
“Questa è la nostra risposta all’attracco della Sea Salvia e al carico di greggio per Israele, autorizzato ed effettuato da Eni. Stop al genocidio” scrive in una nota l’Usb.
