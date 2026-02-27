Cuba chiama, Bari risponde! Varie iniziative di raccolta medicinali e fondi

Dopo la chiamata generale fatta dalla Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA per organizzare una campagna di solidarietà internazionalista concreta per Cuba, le tre organizzazioni a Bari hanno subito predisposto varie iniziative e punti di raccolta medicinali e fondi da inviare all’isola.

I luoghi dove potrete trovare i compagni sono l’atrio dell’Università di Bari e l’Officina Che Guevara. Oggi e domani, accanto alla raccolta medicinali, è stato organizzato rispettivamente un aperitivo sociale e un cineforum con la proiezione del film “Che – l’argentino”.

La prossima settimana le iniziative ripartono. Lunedì 2 nell’atrio dell’Università, e sabato 7 marzo all’Officina Che Guevara, continuerà la raccolta medicina, mentre venerdì 6 è stata organizzata anche una cena solidale e una serata cubana.

Da questi momenti è necessario creare una partecipazione diffusa alla solidarietà col socialismo di L’Avana e con l’autodeterminazione del popolo cubano, come argine all’imperialismo yankee che, come ha fatto con il Venezuela, sta attaccando tutte le ipotesi di alternativa dell’America Latina, che rappresentano la necessità di un Mondo Nuovo nel pieno della crisi economica ed egemonica del capitale.

In attesa di missioni come quella del Nuestra América Convoy, con l’obiettivo di rompere l’assedio statunitense, anche da noi bisogna organizzare la solidarietà in tutte le forme possibili.

Qui sotto trovate le locandine diffuse dalle organizzazioni, con tutte le indicazioni su orari e luoghi delle iniziative.

27 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO