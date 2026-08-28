Bari. Il 4 settembre arriva la Meloni, annunciata contestazione

Il prossimo 4 settembre Giorgia Meloni sarà a Bari per festeggiare il record di longevità conquistato dal suo Governo. Sappiamo bene, tuttavia, che questa parata di propaganda serve soltanto a nascondere la profonda sfiducia popolare e a cercare di rimanere a galla dopo i duri colpi subiti nell’ultimo autunno del suo mandato: dalle mobilitazioni del Blocchiamo tutto per la Palestina fino alla netta vittoria del NO al referendum.

Da questo Governo per studenti e studentesse non è arrivata nessuna risposta al caro affitti o al costo dei libri, ma solo un progressivo impoverimento del diritto allo studio. La scuola pubblica continua a fare i conti con carenze di personale, strutture inadeguate e risorse insufficienti, mentre all’università precarietà e barriere economiche rendono sempre più difficile studiare e costruirsi un futuro.

Un Governo che si vanta della propria longevità, ma che sul terreno della formazione ha mostrato solo la propria deriva reazionaria e razzista.

Dopo la figuraccia a Taranto, dove ha incassato i fischi della piazza durante l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, siamo pronti a far sentire la nostra voce anche a Bari. Contestiamo questo Governo per costruire un’opposizione reale al carovita, alle politiche di riarmo, al razzismo e al sostegno incondizionato a Israele, scelte che stanno mettendo in ginocchio il Paese di fronte alla crisi economica.

28 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO