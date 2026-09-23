Da Berlino un mandato chiaro per la Linke, ma i possibili “alleati” pongono condizioni

Il Partito della Sinistra (Linke, ndr) ha vinto le elezioni parlamentari a Berlino in modo più chiaro di quanto i sondaggi si aspettassero – ma non così chiaramente da non doverci tornare. Con il 25,7 percento e un gruppo parlamentare più ampio nel parlamento statale, ora composto da 47 membri, il partito avrebbe una comoda maggioranza governativa con i deputati SPD e Verdi.

Tuttavia, nonostante il crollo al 18,8 percento e 34 mandati, è anche matematicamente possibile che la CDU formi un governo con una propria maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, insieme ai Socialdemocratici e ai Verdi.

La politica statale di Berlino ruoterà attorno a queste due possibilità nei prossimi giorni e settimane. Non c’è dubbio che esistano gruppi di interesse ben organizzati che vogliono mantenere l’Unione in municipio a tutti i costi. Allo stesso tempo, bisogna considerare la possibilità che il Partito della Sinistra inizi a cercare il favore dell’SPD e dei Verdi, in cui saranno messi in discussione sia le promesse centrali della campagna sia i membri della solidarietà con la Palestina, che ora vengono definiti “antisemiti” come una cosa normale.

Lunedì, la principale candidata del Partito di Sinistra, Elif Eralp, ha confermato per la prima volta alla televisione regionale RBB di “voler avviare chiaramente dei colloqui“. Con SPD e Verdi, ci sono “la maggior parte delle interfacce“.

A prima vista, sembra che il Partito di Sinistra a Berlino possa negoziare da una posizione di forza. Ha più che raddoppiato la sua quota di voti ed è diventato la forza più forte in un parlamento statale per la seconda volta nella sua storia – dopo la Turingia nel 2019. Ha spezzato la divisione Est-Ovest nel sostegno degli elettori, che da tempo è caratteristica della storia del partito a Berlino, e ha rigenerato notevolmente il proprio elettorato.

Ora ottiene i suoi risultati più forti in alcune parti dell’ex Berlino Ovest, ha in parte sostituito i Verdi come “partito del centro città” e si affida in particolare agli elettori le cui caratteristiche sono “giovani/scuola superiore o qualifica educativa/non finanziariamente sicuri“.

Allo stesso tempo, il partito è riuscito a fermare il processo altamente avanzato di scioglimento del suo ex elettorato centrale a Berlino Est (anche se non lo ha invertito, come dimostra il risultato nella vecchia roccaforte del PDS di Marzahn-Hellersdorf, dove l’AfD si è affermata come la forza maggiore).

Tutti gli altri partiti – tranne l’AfD, che è riuscito ad aumentare il suo risultato dal 9,1 al 16,3 percento, ma non ha alcun ruolo nella formazione del governo – sono stati scelti in misura maggiore o minore. Questo è particolarmente vero per l’SPD, che ha ottenuto il suo peggior risultato nelle elezioni post-belliche a Berlino con il 12,1 percento.

Il partito, che è membro del Senato senza interruzioni dal 1989, è ora solo la quinta forza nella Camera dei Deputati. L’ex sindaco governante Franziska Giffey non ha riconosciuto l’ingresso nel parlamento statale e ha parlato di una “cesura”.

Il candidato principale della Spd, Steffen Krach, ha parlato di un “risultato catastrofico“. La notte delle elezioni sulla televisione ARD, Krach sembrava persino dubitare che fosse una buona idea puntare alla prossima partecipazione al governo: “Abbiamo il peggior risultato di sempre. Non hai un mandato governativo in merito.” L’SPD non ha richieste da fare dopo questa sconfitta.

Lunedì, però, Krach ha avuto ancora una volta la scelta. In vista di possibili colloqui di coalizione, ha chiesto un “chiaro impegno contro l’antisemitismo” da parte del Partito di Sinistra. Si aspetta anche questo “da tutti i membri che fanno parte del gruppo parlamentare del Partito di Sinistra.”

Il co-leader dell’SPD, Bärbel Bas, ha sottolineato che era una situazione difficile lavorare con un partito che in parte era “antisemita“. Il candidato verde di punta Werner Graf ha detto alla RBB che il Partito della Sinistra deve “mettere al loro posto queste parti problematiche del proprio partito.“

Così si è capito rapidamente quale tipo di leva fosse stata data ai perdenti elettorali: questo può essere usato per disciplinare il Partito di Sinistra o per legittimare la permanenza della CDU in municipio. Il candidato principale della CDU, Stefan Evers, ha segnalato lunedì che il suo partito era “pronto a parlare con i partiti del centro della società in qualsiasi momento“.

* Junge Welt

23 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO