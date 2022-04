Decimomannu. No alla Nato!

Una manifestazione tenutasi a Decimomannu (aeroporto militare un po’ NATO, un po’ italiano), tenutasi da un coordinamento molto composito sabato 9 aprile..

Dalla stazione ferroviaria di Decimomannu all’Aeroporto militare di Decimomannu:

5 kilometri di percorso che 400-500 persone hanno deciso di percorrere per gridare il loro NO alla guerra che viene fomentata in Ucraina dalla NATO.

Erano persone provenienti dai gruppi più disparati che vanno da Pax Christi a Potere al Popolo e diversissime sigle sindacali come USB, CSS, COBAS Sardegna e COBAS.

Tutti accomunati con un uno slogan anche se accomunati con diverse declinazioni una cosa sembrava essere chiara. Una parola d’ordine:

NO ALLA NATO.

NO All’invio di armi in teatri di guerra!

