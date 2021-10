Catania. “Perché non saremo al presidio della Cgil”

L’USB: “Oggi non ci saremo al presidio Anpi per la Cgil perché oltre il fascismo squadrista c’è anche quello aziendale con la Cgil complice”.

Oggi pomeriggio a Catania si svolgerà un presidio indetto dall’ANPI in seguito all’azione squadrista dei fascisti contro la sede romana della CGIL.

Noi come USB non parteciperemo perché il fascismo non è solo quello degli squadristi in camicia nera. C’è il fascismo aziendale, da noi più volte denunciato, di cui, purtroppo, l’ANPI non si occupa perché, se lo facesse, sarebbe costretta a condannare il ruolo dei dirigenti della CGIL: ruolo collaborativo e capitolazionista nei confronti di Confindustria e del governo Draghi, come dei governi precedenti, in modo particolare i governi a guida PD, da Renzi a Gentiloni.

Noi come USB non ci saremo perché non è più tollerabile un antifascismo super partes che diventi zona franca per personaggi e forze politiche complici del blocco sociale neoliberista .

O, addirittura, diventi zona franca per gli stessi padroni che si definiscono “antifascisti” e che contemporaneamente contribuiscono alla macelleria sociale in corso.

Noi come USB non ci saremo perché adottiamo la discriminante antifascista che non può non essere anticapitalista e antimperialista.

LA RESISTENZA CONTINUA NELLA LOTTA DI CLASSE!

16 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO