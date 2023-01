Catania, sabato 28 corteo per difendere Reddito di Cittadinanza e diritto al lavoro

Dopo la mobilitazione di dicembre cittadini e associazioni tornano in piazza a Catania sabato 28 gennaio, alle 16.30, per difendere il Reddito di Cittadinanza e chiedere lavoro e diritti.

Il corteo, che partirà da piazza Cutelli e attraverserà tutta via Etnea, terminerà in via Etnea accanto al villa Bellini. In una situazione di profonda crisi, di disoccupazione endemica, di emigrazione forzata, di lavoro in nero e di sfruttamento, l’unica azione del governo non può essere l’eliminazione di un sostegno al reddito che solo in Sicilia aiuta più di mezzo milione di persone.

Hanno già aderito al corteo:

-Disoccupazione Zero

-CSP “Graziella Giuffrida”

-Federazione del Sociale USB Catania SLANG ASIA

-CSA OfficinaRebelde

-Femministorie

-Casa del Popolo “Colapesce”

-Anpi

-Arci

-Lps

-Movimento Universitario Autogestito

-Associazione comunista “Olga Benario”

-Associazione “Su la Testa”

-Comitato catanese contro il caro vita

-LILA

-I Siciliani Giovani

-Catania può

-Trinacria

-4 Punti per Catania

-Federazione USB Catania

