Drammatica ma non rassegnata, Letizia, la moglie di un dipendente ODA da 6 mesi senza stipendio

Avrei voluto passare le mie ferie in totale relax, sotto un ombrellone a leggere un libro, a fare una passeggiata al chiaro di luna e sognare ad occhi aperti.



Ma sono la moglie di un dipendente O.D.A. , sono la moglie di un uomo che ogni giorno va a lavorare, sono la moglie di un brav’uomo che con coscienza ha deciso di continuare ad aiutare i suoi fragili utenti, e soprattutto sono la moglie di un uomo che non percepisce lo stipendio da DICEMBRE 2024…



Martedì 15 Luglio, con il mio stipendio ho coperto la rata del mutuo, ho pagato le utenze, la rata della macchina, ho calcolato minuziosamente una piccola spesa al supermercato, ma non basta, il mio stipendio non basta per arrivare a fine mese, non basta per affrontare un imprevisto e soprattutto non basta per crescere nostro figlio..



A volte la rabbia prende il sopravvento, si alterna allo sconforto e al senso di impotenza..mi sento un invisibile donna che prova, ogni giorno, a rattoppare una pezza piena di buchi.. Ma non importa, guardo orgogliosa la mia famiglia e decido di NON MOLLARE..



Lotto e continuerò a lottare per le ingiustizie subite…



Lotto e continuerò a lottare per mio marito…



Lotto e continuerò a lottare per tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’ODA.

