Global Sumud Flotilla: equipaggio di terra e di mare si incontrano nella sede USB a Catania

Emozionante incontro in sede USB Catania ieri con l’equipaggio che si imbarcherà sulla Freedom Flotilla dalla Sicilia.

Una serata in cui si sono intrecciate dal vivo le esperienze del blocco delle armi di questi anni dei portuali di Genova, l’incessante lotta del Comitato catanesi solidali col popolo palestinese, l’internazionalismo solidale delle sorelle che si sono già imbarcate per Gaza e il coraggio studentesco che da anni blocca e occupa le Università italiane per chiedere l’interruzione degli accordi con Israele.

USB, equipaggio di terra insieme a chi vuole correggere il corso della Storia, pronta allo sciopero generale e al blocco generalizzato.

Buon Vento Sumud. Palestina libera!

Contributo fotografico di Giuditta Pellegrini, Fabio Ferrari e Valeria Giuffrida

