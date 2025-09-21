Corteo per la Palestina prima dello sciopero nazionale di lunedì 22

Sabato pomeriggio ennesima manifestazione indetta dalla rete Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese contro il genocidio in corso a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla.



Manifestazione che ha avuto anche il compito di lanciare e sosterene lo sciopero nazionale generale e generalizzato di lunedì 22 settembre indetto dal sindacalismo di base. A Catania lo sciopero vede assieme le sigle dei Cobas, dell’Usb e della Cub ed è sostenuto dai partiti e dai movimenti della sinistra e dai collettivi studenteschi medi e universitari.

Dal mondo del lavoro ci sono chiari e forti segnali di partecipazione che provengono dalla scuola pubblica statale di ogni ordine e grado.

Il corteo di sabato – partito da piazza San Domenico concludendosi davanti la Prefettura, dopo aver attraversato piana Stesicoro e via Etnea – ha registrato la presenza di giovani componenti della comunità araba che vive, studia e lavora a Catania.

Massiccia la presenza di carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa, e, ovviamente, di agenti della Digos.

