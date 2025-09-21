Menu

Corteo per la Palestina prima dello sciopero nazionale di lunedì 22

di Orazio Vasta

Sabato pomeriggio ennesima manifestazione indetta dalla rete Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese contro il genocidio in corso a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla.


Manifestazione che ha avuto anche il compito di lanciare e sosterene lo sciopero nazionale generale e generalizzato di lunedì 22 settembre indetto dal sindacalismo di base. A Catania lo sciopero vede assieme le sigle dei Cobas, dell’Usb e della Cub ed è sostenuto dai partiti e dai movimenti della sinistra e dai collettivi studenteschi medi e universitari.

Dal mondo del lavoro ci sono chiari e forti segnali di partecipazione che provengono dalla scuola pubblica statale di ogni ordine e grado.
Il corteo di sabato – partito da piazza San Domenico concludendosi davanti la Prefettura, dopo aver attraversato piana Stesicoro e via Etnea – ha registrato la presenza di giovani componenti della comunità araba che vive, studia e lavora a Catania.

Massiccia la presenza di carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa, e, ovviamente, di agenti della Digos.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *